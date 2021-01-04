В 2021 году в России снова появятся вытрезвители, которые были закрыты 10 лет назад. В конце 2020 года законопроект о восстановлении системы вытрезвителей был принят депутатами Госдумы РФ в окончательном чтении. Правила их работы должны установить МВД, Минздрав и Минтруда. Этот законопроект дает регионам право создавать вытрезвители для людей, которые находятся в общественном месте пьяными и не могут сами передвигаться или ориентироваться в пространстве. Кроме того, власти регионов смогут привлекать для создания подобных заведений частный бизнес, если в бюджете нет денег.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после ликвидации системы вытрезвителей в 2010 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, к 2018 году выросло на 34,9%. При этом выпивший человек сам может стать жертвой преступления, к тому же обычно таких людей везут в больницы, но медики за работу с ними денег не получают. "Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация", – отмечается в законопроекте.

Так как человек находится в состоянии опьянения, авторы предложили разрешить медицинское вмешательство без его согласия. По данным соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступает более 80% населения. Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что вытрезвители в сегодняшней России не нужны:

Эта проблема легко решается без вытрезвителей

– Инициаторы восстановления системы вытрезвителей все время говорят, что мы северная страна и мы должны что-то сделать, чтобы люди не замерзали на улице. Это правильная позиция, но она очень легко решается без вытрезвителей. Для этого достаточно создать службу перемещения человека по месту жительства. Это есть во многих северных странах – в Канаде, в Норвегии, часто это полуобщественные организации, дотируемые государством. В любом случае человек платит за то, что его переместили по месту жительства.

–​ Почему полицейские не могут отвозить людей не в вытрезвитель, например, а домой?

Вся история советских вытрезвителей – про убийства и изнасилования

– Не надо возлагать эту функцию на полицейских, это не их работа – возить людей домой. Гораздо проще, если это будет какая-то специализированная служба. Она может быть полуобщественная, может дотироваться из регионального бюджета, что более разумно, и регулироваться региональными законами. Почему этого не происходит – я не понимаю. Тут нельзя ни в коем случае смешивать правоохранительные и медицинские функции. Как только они смешиваются, появляется некая серая зона, где человек, особенно если он не способен себя защищать, может подвергаться насилию. Собственно, вся история советских и российских вытрезвителей именно про это – про избиения, убийства и изнасилования. Просто я этим много занимался, и это достоверные факты.​

–​ А если речь идет о тяжелом опьянении, когда человеку требуется медицинская помощь?

– У нас есть опыт в Томской области, когда функцию вытрезвителя выполняет отделение неотложной наркологии. При этом понятно, что для нас, профессиональных наркологов, гораздо важнее, как помочь человеку после того, как его вывели из тяжелого состояния. Вытрезвить человека – это не проблема, это токсикологическая задача, а вот мотивировать его к системному реабилитационному процессу гораздо сложнее. Для этого нужны профессиональные люди и специальные программы. Таким образом решается проблема перегрузки приемных покоев больниц. Там не должно быть пьяных, они там мешают, а вот в специализированном наркологическом отделении они будут вполне уместны. Если вчитаться в законопроект, который принят в третьем чтении, там есть определенный ресурс построить эту работу в регионах все-таки более цивилизованно. То, что люди на самом деле замерзают на улице, это нехорошо, и с этим не надо спорить, – говорит директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Всего на 1 января 2010 года в России насчитывалось 545 вытрезвителей, указ об их закрытии издал тогдашний президент Дмитрий Медведев. В 2009 году в них побывали в общей сложности 2 млн 558 тыс. человек. К середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России были ликвидированы. После их закрытия люди в тяжелом алкогольном опьянении или алкогольной коме доставляются сотрудниками скорой помощи в токсикологические, реанимационные или терапевтические отделения больниц. Граждан в средней и легкой степени опьянения привозят в терапевтические отделения по месту обнаружения или прописки.

По оценке экспертов, лица в средней степени алкогольного опьянения могут представлять угрозу здоровью и жизни медиков и других пациентов. Поэтому, несмотря на указ о закрытии медвытрезвителей, с 2011 года подобные учреждения начали открываться по инициативе местных властей. В 2020 году такие аналоги вытрезвителей действовали в 20 регионах. К примеру, в Татарстане они называются "центры детоксикации" и функционируют при больницах и поликлиниках.

Руководитель Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз относится к восстановлению системы вытрезвителей в России с пониманием – по его мнению, пьяных людей на улицах быть не должно:

В России человек часто пьет на улице

– Я всегда положительно относился к вытрезвителям. Вытрезвитель не только в России, но и в других странах – это показатель культуры потребления алкогольной продукции. Западная культура потребления предполагает употребление алкогольной продукции в барах, кафе и ресторанах. Там граждане в культурной обстановке выпивают до 40 процентов алкоголя. Им это доступно, потому что алкоголь там относительно уровня зарплат очень дешево стоит: в 4–5 раз дешевле, чем в России. В России в барах, кафе и ресторанах наценка на алкоголь – 200–300 процентов. И низкие зарплаты. Поэтому у нас в барах, кафе и ресторанах выпивается всего 4–5 процентов алкоголя. Если на Западе человек выпил вне дома – в баре, кафе, ресторане, то по крайней мере он не успеет замерзнуть на улице. В России же человек часто пьет на улице – к сожалению, в значительной степени у нас уличная культура потребления.

–​ То есть вытрезвители могут спасти чьи-то жизни?

Пьяных людей на улицах быть не должно – они несут угрозу окружающим

– Я смотрю на это совсем с другой точки зрения. Да, пусть вытрезвитель спасает кого-то от обмораживания и так далее. Для меня же вытрезвитель – это место, куда должны помещаться абсолютно все граждане, находящиеся на улицах и в общественных местах в нетрезвом состоянии. В идеале их там вообще быть не должно. Они должны отлавливаться полицией, кем угодно и отвозиться куда угодно, пусть как угодно эти заведения называются – вытрезвитель, "приют для уставшего путника", как предложил назвать Жириновский, но людей в нетрезвом состоянии в общественных местах быть не должно. Они несут угрозу окружающим, родственникам, знакомым и так далее. Эти заведения нужны прежде всего для того, чтобы изолировать с улиц потенциальных пьяных хулиганов, – уверен эксперт российского алкогольного рынка Вадим Дробиз.

Директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина полагает, что если система вытрезвителей вновь будет находиться в ведении МВД, ничего хорошего из этого не выйдет:

Там совершалось множество правонарушений, были пытки и убийства

– Если вспоминать работу вытрезвителей до того момента, как они были ликвидированы, там совершалось множество правонарушений, в том числе пыток, убийств и так далее. Именно поэтому эту систему и закрыли 10 лет назад. Каким образом это будет работать сейчас, когда они восстановятся, – огромный вопрос. Не очень понятно, в какой пропорции там будет медицинская роль, а в какой правоохранительная. Если смотреть на опыт царской России, пьяных людей доставляли в вытрезвители, давали огурец или рассол, помогали прийти в себя и отправляли домой. Пыток и избиений не было. Что будет сейчас – совершенно непонятно.

– В чьем ведении должны находиться вытрезвители, чтобы там не было опасно находиться людям?

Такие институты должны находиться в ведении Минздрава, а не МВД

– В моем понимании, если цель состоит в том, чтобы человека вытрезвить и восстановить, – это медицинская цель. Такие институты должны находиться в ведении Минздрава, а не МВД. Потому что это все-таки не вопрос наказания, а вопрос медицинской помощи в ситуации, когда она требуется. Было бы логично и понятно, если бы находящегося на улице в изрядно пьяном виде человека не сразу везли в вытрезвитель, а отправляли домой. Кроме того, законопроект прописан нечетко. А любое нечетко прописанное регулирование создает возможности для разных интерпретаций и манипулирования. Это дает возможности и простор действий как для сотрудников правоохранительных органов, так и для медицинских работников, которые будут находиться в этих вытрезвителях. Есть риски коррупции, вымогательства и так далее, – полагает правозащитник Наталья Таубина.

Согласно законопроекту, вытрезвители будут созданы в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства. В этом случае у них появится возможность брать с пьяных граждан плату за услуги. Правозащитники опасаются, что это станет еще одним поводом для злоупотреблений со стороны сотрудников полиции – они могут предложить нетрезвому гражданину заплатить на месте меньшую сумму, чтобы не уезжать в вытрезвитель.