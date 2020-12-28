Майкл Калви сообщил, что вернулся в Baring Vostok

Американский бизнесмен Майкл Калви, которого российские власти обвиняют в растрате, вернулся на работу в основанный им инвестиционный фонд Baring Vostok. Об этом сообщает "Интерфакс".

В разговоре с агентством Калви заявил, что "потом ответит на вопрос" о том, продолжит ли он инвестиционную деятельность в России после суда.

В начале ноября Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим подсудимым по его делу заменили меру пресечения на запрет определённых действий.