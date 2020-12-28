Майкл Калви сообщил, что вернулся в Baring Vostok

Американский бизнесмен Майкл Калви, которого российские власти обвиняют в растрате, вернулся на работу в основанный им инвестиционный фонд Baring Vostok. Об этом сообщает "Интерфакс".
В разговоре с агентством Калви заявил, что "потом ответит на вопрос" о том, продолжит ли он инвестиционную деятельность в России после суда.
В начале ноября Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим подсудимым по его делу заменили меру пресечения на запрет определённых действий.
- Основателя Baring Vostok обвиняют в растрате. Дело против него возбудили в феврале 2019 года после жалобы акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за прощение кредита "Первого коллекторского бюро" в два с половиной миллиарда долларов в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Калви называет обвинения в свой адрес ложью и связает их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка.
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