Советский районный суд Улан-Удэ освободил из-под домашнего ареста бывшего заместителя председателя Народного хурала Бурятии Баира Жамбалова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, сообщило региональное управление Следственного комитета. Это сделано после завершения следствия по делу.

Политику предъявлено обвинение в гибели 17-летней Галины Бурчевской, которую Жамбалов, как считает следствие, сбил на внедорожнике и не оказал ей помощь. ДТП произошло 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. В момент наезда на девушку автомобиль Жамбалова "Тойота Лэнд Крузер Прадо" двигался со скоростью не менее 104 км/ч.

Следственный комитет передал дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После освобождения из-под домашнего ареста депутату по-прежнему запрещается пользоваться телефоном и интернетом, посещать развлекательные заведения, управлять автомобилем, получать почтовые переводы и встречаться с другими участниками уголовного процесса.

Сам Жамбалов, возглавлявший до середины января республиканское отделение "Единой России", вину не признает. После катастрофы он утверждал, что поменялся машинами со знакомым и его автомобилем управлял другой человек. Он тоже был задержан в январе.

Отец погибшей Максим Бурчевский опубликовал открытое письмо Баиру Жамбалову, в котором призвал его написать явку с повинной. В Улан-Удэ в начале года проходили пикеты граждан, которые требовали справедливого расследования и наказания для политика. По предъявленным статьям ему грозит до 7 лет лишения свободы.