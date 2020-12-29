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Лицом к событию

Новогодние хлопоты Кремля

Владимир Путин и Дмитрий Песков после большой пресс-конференции 17 декабря

По всей очевидности Кремль принял окончательное решение пока что держать Алексея Навального вдали от России. Это решение будет оформлять федеральная служба наказаний, запугивая оппозиционера реальным сроком. Под Новый года также намечен список первых физических жертв, которых накажут званием "иноагента". Социалоги, со своей стороны, собирают с населения реакцию на уходящий год. Знакомим с некоторыми результатами. В эфире участвуют: аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, заместитель директора Левада-центра Денис Волков, а также Олег Григоренко, главный редактор издания 7x7, где появился первый корреспондент-иноагент.. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А как вам этот год? Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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