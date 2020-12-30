Археология. Отлучение от Твиттера: где границы цензуры в соцсетях?
Бан президента Трампа в Twitter, Facebook и Instagram после атаки его сторонников на Конгресс США вызвал ожесточенные споры о свободе слова в Интернете. Что означает этот бан – здравый смысл или акт политической цензуры?
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