Россия-2021: мор, террор, война?

Прогнозируют, что несмотря на вакцины пандемия ковида так и не утихнет в 2021-м году и прежний уклад жизни не возродится. Экономический спад будет продолжаться. Китай обгонит и перегонит расколотую Америку, а мир повернется к «зеленой повестке» и примется за борьбу с потеплением и энергосбережение, лишая Москву шансов на поток нефтедолларов в духе «нулевых» годов.

В России 2020-х перед выборами под прикрытием эпидемии власти закрутят гайки, используя новые репрессивные законы, станет еще больше политзаключенных, считает Александр Шмелев: "Ближайшие годы, увы, видятся довольно тяжелыми. Куча невинных людей пострадает, все хоть сколько-нибудь живые и нормальные инициативы будут разрушены и угроблены, горя, страданий и боли впереди еще много и очень много... При этом в исторической перспективе путинизм все равно обречен, в этом у меня нет никаких сомнений. Ничего хоть сколько-нибудь долгосрочного построить они не в состоянии, только разрушать построенное другими, и бесконечно такая система существовать не может".

Владислав Иноземцев предрекает: "Наступающий 2021 год видится мне годом жестокой схватки ме­жду диссидентами и властью – но закончится она, на мой взгляд, не бегством скомпрометированных чиновников из Кремля, запретом ФСБ, люстрацией силовиков и отъездом Путина в Гаагу, а масштабным разгромом диссидентствующей массы, резким закручиванием гаек, формированием гораздо более консервативного парламента, ужесточением цензуры и резким ростом эмиграции".

"Потоки риторики, которые производит не Кремль в узком смысле, а вся система, ведут только к войне", - подчеркивает Александр Морозов. Эскалация Владимиру Путину может понадобится для возгонки очередного «крымского эффекта. Но новая война на постсоветском пространстве, которая загонит Кремль в новые санкции.

Что ждет Россию в 2021 году? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко и член Политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 30 декабря в 19:05