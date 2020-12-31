Испания и Великобритания договорились по границе Гибралтара

Мадриду и Лондону удалось в последний момент достичь договорённости, которая позволит британским подданым сохранить свободное передвижение с Испанией в связи с выходом Соединённого Королевства из Евросоюза.

По этому соглашению Гибралтар – британская заморская территория, граничащая с Испанией, должна стать частью Шенгенской зоны, чтобы избежать в будущем году так называемой жёсткой внешней границы с государством-членом ЕС.

Договор между Великобританией и Испанией теперь должен быть согласован между ЕС и Лондоном, отметил 31 декабря министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

1 января будущего года завершается переходный этап после Брекзита - выхода Великобритании из ЕС 30 января нынешнего года. Это означает, что Соединённое Королевство и его заморские территории перестают быть частью единого рынка ЕС и таможенного союза.

Как отмечает агентство DPA, примерно 96 процентов жителей Гибралтара голосовали против Брекзита на референдуме в 2016-м году.