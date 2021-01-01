В Китае выявлен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, выявленного в Великобритании, обнаружен в Китае. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Новый штамм выявили у студентки, вернувшейся из Великобритании. Она сдала тест в Шанхае 14 декабря. Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что выявленный случай представляет серьёзную угрозу для контроля за COVID-19 в стране.

О появлении новой мутации COVID-19 стало известно в середине декабря. По словам медиков, распространяется она на 70 процентов быстрее обычного штамма, но не представляет для пациентов большей угрозы.

За последние две недели из-за нового штамма коронавируса более 20 стран приостановили с Великобританией авиасообщение. Новая мутация COVID-19 выявлена у пациентов в некоторых странах Евросоюза, Азии и Ближнего Востока. В Лондоне и его окрестностях введён жёсткий карантин.

В России нового штамма вируса пока не обнаружено, но Москва приостановила полёты в Великобританию. За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлено более 27 тысяч случаев COVID-19. Умерли 536 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более трёх миллионов заболевших. Скончались более 57,5 тысяч пациентов.

Официальная статистика российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 расходится со статистикой Росстата. По данным ведомства только с марта по ноябрь умерли 116 тысяч человек с коронавирусом. Росстат включает в отчётность случаи, когда у умершего был обнаружен коронавирус, но инфекция не была признана главной причиной смерти.