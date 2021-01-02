В Хабаровске у здания правительства прошла акция в поддержку Фургала

Несколько десятков человек приняли участие в традиционном митинге у здания краевого правительства в Хабаровске в субботу, 2 января. Они выступили в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. В основном на площади в мороз –20 градусов Цельсия собрались люди пенсионного возраста и блогеры, передаёт DVHAB.
Как сообщает издание, это была первая за всё время субботняя акция без шествия. Протесты в Хабаровске продолжаются с июля и никогда не согласовывались городскими властями. По оценке мэрии, за полгода на акциях были задержаны больше 500 участников, более 100 человек арестованы, более 40 приговорены к обязательным работам.
В субботу мэрия сообщила, что протестную акцию не заметила. "Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции", – сообщила пресс-служба городской администрации.
- Сергей Фургал был задержан в июле по подозрению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности и арестован судом в Москве. Он вину не признаёт, его сторонники считают его преследование политическим. Он представляет партию ЛДПР, а на выборах победил представителя "Единой России".
- На пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что считает преследование Фургала законным. "Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан, задержан по таким обвинениям. Потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу, я понимаю. Но как быть с этими обвинениями-то?" – сказал Путин, отметив, что уголовные дела возбуждались и против глав регионов, представлявших "Единую Россию".
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