В Хабаровске у здания правительства прошла акция в поддержку Фургала

Несколько десятков человек приняли участие в традиционном митинге у здания краевого правительства в Хабаровске в субботу, 2 января. Они выступили в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. В основном на площади в мороз –20 градусов Цельсия собрались люди пенсионного возраста и блогеры, передаёт DVHAB.

Как сообщает издание, это была первая за всё время субботняя акция без шествия. Протесты в Хабаровске продолжаются с июля и никогда не согласовывались городскими властями. По оценке мэрии, за полгода на акциях были задержаны больше 500 участников, более 100 человек арестованы, более 40 приговорены к обязательным работам.

В субботу мэрия сообщила, что протестную акцию не заметила. "Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции", – сообщила пресс-служба городской администрации.