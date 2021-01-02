Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Сервис заработал с первого января на портале государственных услуг, — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме, — цитирует его ТАСС. Чиновник анонсировал появление такой услуги в конце декабря.

Сейчас отметка об иммунизации нигде не требуется. Однако в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты и жители старше 65 лет после вакцинации смогут вновь пользоваться правом льготного и бесплатного проезда. "Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни ", — заявил он на своём сайте.

Несколько международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения обсуждают возможность введение обязательных отметок о вакцинации от коронавируса нового типа. Австралийская авиакомпания Quantas уже анонсировала, что не будет пускать непривитых пассажиров на международные рейсы.

Идея находит поддержку и у политиков разных стран, в том числе и в России. 24 декабря против этого резко выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав это предложением "из области антиутопии". "Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости", — цитирует Матвиенко РБК.