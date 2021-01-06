Жилтоварищи в Белом доме. Владимир Абаринов – об исходе выборов

Президентские выборы в США завершаются на повышенной ноте. Дональду Трампу невыразимо обидно проиграть переизбрание на второй срок. Он звонит секретарю штата Джорджия Бреду Раффенспергеру и пытается убедить его "найти" дополнительно 11 780 голосов в свою пользу. "Вы же республиканец", – напоминает ему президент и угрожает уголовной ответственностью. "Господин президент, – невозмутимо отвечает абонент. – Ваша проблема – социальные сети. Люди там говорят что угодно". И вежливо, но твердо настаивает на своем: все обвинения проверены и перепроверены, результат голосования в штате точный.



Это не частный звонок: в разговоре участвует шеф аппарата Белого дома Марк Мидоуз, он ведется, судя по всему, из Овального кабинета. 24 года назад Эл Гор, переизбиравшийся в вице-президенты, обзванивал из своего служебного кабинета потенциальных доноров. Аудиторы Федеральной избирательной комиссии рекомендовали ему вернуть семь миллионов долларов, полученных таким путем: кандидат не имеет права использовать административный ресурс в своих политических интересах.



Гор вошел в историю как кандидат, сохранивший достоинство и признавший своё гораздо более обидное поражение в 2000 году. Сегодня смешно вспоминать и о первом, и о втором. Планку опустил не Трамп. Это сделали общими усилиями политики обеих партий. Эрозия американской политической культуры стала очевидна в прошлом избирательном цикле. Четыре последних года эта ржа разъедала механизм и вот теперь дошло до того, что Белый дом того и гляди превратится в коммунальную квартиру: проигравший кандидат откажется съезжать, "жилтоварищи" поставят перегородку в Овальном кабинете, а парадный вход в Белый дом заколотят досками.



Сегодня состоится процедура, давно носившая чисто церемониальный характер, но на этот раз приковавшая к себе взоры всей страны. Конгресс на совместном заседании палат под председательством вице-президента Майка Пенса должен утвердить окончательные итоги президентских выборов. Для сторонников Трампа это последняя возможность оспорить результат, и они намерены воспользоваться этой возможностью сполна. Вице-президент будет один за другим вскрывать конверты с протоколами голосования выборщиков в каждом штате и передавать их одному из четырёх счетчиков – уполномоченных членов обеих палат, а те будут удостоверять подлинность документа и оглашать результат. Если хотя бы один конгрессмен и один сенатор в письменном виде опротестуют итоги голосования хотя бы в одном штате, подсчет будет прерван, и палаты отправятся для обсуждения создавшейся ситуации на раздельные заседания.

Сенатор нашёлся и уже публично объявил о своем намерении. Это Джош Хайли, от Миссури, самый молодой республиканец верхней палаты, ему 41 год. В нижней недостатка в желающих тоже нет. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, уже поздравивший Джо Байдена с победой, убеждает Хайли не делать этого: ведь в этом случае каждый сенатор должен будет выразить своё отношение к претензиям Трампа, а большинство республиканцев надеется отмолчаться. У сенатора Теда Круза, республиканца от Миссури, другое предложение: он требует создать парламентскую комиссию, которая в течение 10 дней проведет проверку данных о фальсификациях и вынесет свой вердикт.



Круз ссылается на пример 1877 года, когда Конгресс получил из четырех штатов по два протокола со взаимоисключающими результатами. "Мы должны последовать этому прецеденту", – заявляет Круз. Лучше бы он не тревожил тени прошлого. Не буди лиха, пока оно тихо. Выборы 1876 года проходили в тяжелой атмосфере, когда ещё не рассеялся пороховой дым Гражданской войны. Юг находился в положении оккупированной территории и с трудом возвращался на федеральную политическую арену. Недавно получивших свободу рабов, многие из которых были неграмотны, запугивали, обманывали, подкупали – делали всё, чтобы выборы на Юге выиграл кандидат демократов Сэмюэл Тилден. Нарушения были вопиющими и действительно массовыми. И республиканцы этим воспользовались.

Переговоры вести никто не собирается, компромисса не предлагает

После того как Конгресс не смог сертифицировать итоги выборов, в стране наступил затяжной конституционный кризис. В конце концов решением Конгресса была учреждена специальная комиссия из пяти сенаторов, пяти конгрессменов и пяти членов Верховного суда США. Партия большинства назначала на одного члена комиссии больше. Поскольку в Сенате большинство составляли республиканцы, а в Палате представителей – демократы, в комиссии оказалось пять законодателей-республиканцев и пять демократов. Из членов Верховного суда двое были республиканцами, двое демократами, а пятый – независимым. После целого ряда манёвров и уловок стороны поняли, что надо договариваться. Президентом стал республиканец Резерфорд Хейс большинством в один голос выборщика или в 889 голосов избирателей. Однако южане тоже достигли своих целей: они добились вывода войск из своих штатов и необходимого им федерального финансирования. Хейс пообещал не избираться на второй срок и сдержал своё слово.



В том-то и дело, что комиссия 1877 года создавалась не для проверки результатов голосования, а для переговоров, для поисков компромисса. Сейчас переговоры вести никто не собирается, компромисса не предлагает. Не могут же два президента поделить страну и править избравшими их штатами. По крайней мере пока никто, кроме меня, до такого решения не додумался.



Именно кошмар 1877 года заставил Конгресс принять закон, исключающий созыв подобных комиссий в будущем. В этом законе и предусмотрена процедура, которой хочет воспользоваться сенатор Хайли. Однако уже сейчас ясно, чем закончится его демарш. Закон гласит, что если одна из двух палат не поддержит возражение, оно отклоняется. В Палате представителей большинство составляют демократы, поэтому президентом станет всё-таки Байден.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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