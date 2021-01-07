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Крупнейшие американские социальные сети заморозили аккаунты президента Трампа

Крупнейшие американские социальные сети заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, не позволяя ему публиковать новые записи. Это сделали Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat, видеосервис YouTube удалил видеообращение президента, в котором он призывал сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, разойтись по домам.

Аккаунт президента в твиттере заблокирован как минимум на 12 часов. "После беспрецедентного и продолжающегося насилия в Вашингтоне мы запросили удаления трёх твитов из аккаунта @realDonaldTrump", — говорится в сообщении Twitter. В них политик заявлял о фальсифицированных результатах выборов президента США. Кроме того, заблокирован хэштег #StormTheCapitol (штурмуй Капитолий), которым, предположительно, пользовались сторонники Трампа.

Facebook сообщил о нарушениях в двух записях президента, Instagram присоединился к этому решению, представитель Snapchat сообщил изданию TechCrunch, что аккаунт заморожен в среду, и решение может быть отменено исходя из ситуации в стране.

Социальная сеть YouTube удалила обращение Трампа, в котором он призывает своих сторонников, ворвавшихся в здание Капитолия, разойтись по домам и не разжигать насилией, сообщает The Verge. В сервисе считают, что видео распространят фальшивые новости о президентских выборах. Сервис оперативно блокировал видео участников проникновения в Капитолий, отмечает издание, тем не менее позволяя использовать такие же видеоролики СМИ.

Facebook и Twitter так же удалили видео Трампа с призывом сторонникам уйти из здания Капитолия, заявляя, что Трамп распространяет в них недостоверную информацию. "Это голосование у нас украли, мы победили разгромно, и все это знают, особенно, другая сторона", — утверждал президент в обращении.

  • 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, где шло заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов. В ходе столкновений как минимум один человек был застрелен полицией, ещё трое погибли по пока не сообщающимся причинам.

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