Экологи в ФРГ раскритиковали "фонд спасения" Nord Stream 2

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в Германии раскритиковали создание природоохранного фонда, предназначенного для обхода американских санкций при строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление природоохранных специалистов.
По их словам, создание организации, которая будет поддерживать сооружение газопровода под предлогом защиты климата, приведет к "дальнейшему разжиганию климатического кризиса" и является "пощечиной экологическим ассоциациям". Эксперты опасаются вредного воздействия проекта на Балтийское море и окружающую среду в целом.
Ранее германские СМИ сообщали, что на этой неделе Земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании должен утвердить решение об учреждении специального фонда. Учредителями выступят правительство германского региона совместно с консорциумом Nord Stream 2. Сразу после создания фонд закупит оборудование и материалы, необходимые для завершения работ по созданию трубопровода. Авторы проекта предполагают, что таким образом сумеют обойти введенные Конгрессом США ограничения на достройку "Северного потока - 2". ТАСС 7 января сообщило, что решение о создании фонда уже было утверждено.
- Российское агентство ТАСС также передаёт сообщение представителя Датского энергетического агентства о том, что с 15 января возобновляется постройка газопровода в экономической зоне Дании. Речь идет о последнем участке длиной 147 километров. После этого предстоит повести сертификацию проекта – процедуру, без которой он не может быть запущен. Норвежская компания, которая должна была выдать сертификат "Северному потоку - 2", вышла из проекта на следующий день после утверждения Конгрессом санкционного закона в начале января. Участники проекта, однако, рассчитывают, что стороной получения сертификата мог бы выступить упомянутый выше фонд, чтобы конечные владельцы проекта не пострадали.
- Администрация и Конгресс США выступают против достройки газопровода, утверждая, что она приведёт к зависимости ЕС от российского газа, что даст в руки Кремля рычаг для давления на страны Европы. Германия настаивает на том, что речь идёт о сугубо экономическом проекте, и критикует американские санкции.
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