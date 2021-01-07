Экологи в ФРГ раскритиковали "фонд спасения" Nord Stream 2

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в Германии раскритиковали создание природоохранного фонда, предназначенного для обхода американских санкций при строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление природоохранных специалистов.

По их словам, создание организации, которая будет поддерживать сооружение газопровода под предлогом защиты климата, приведет к "дальнейшему разжиганию климатического кризиса" и является "пощечиной экологическим ассоциациям". Эксперты опасаются вредного воздействия проекта на Балтийское море и окружающую среду в целом.

Ранее германские СМИ сообщали, что на этой неделе Земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании должен утвердить решение об учреждении специального фонда. Учредителями выступят правительство германского региона совместно с консорциумом Nord Stream 2. Сразу после создания фонд закупит оборудование и материалы, необходимые для завершения работ по созданию трубопровода. Авторы проекта предполагают, что таким образом сумеют обойти введенные Конгрессом США ограничения на достройку "Северного потока - 2". ТАСС 7 января сообщило, что решение о создании фонда уже было утверждено.