Байден обвинил Трампа в подрыве демократии и подстрекательстве

Избранный президент США Джо Байден в четверг подверг резкой критике президента Дональда Трампа, обвинив его в подрыве американской демократии и в разжигании страстей, которое привело к насилию в Вашингтоне 6 января.

Сторонников Трампа, ворвавшихся накануне в здание Капитолия, Байден призвал не называть "протестующими". Он охарактеризовал их как "мятежную толпу" и "внутренних террористов". Байден также подверг резкой критике самого президента - своего соперника по президентским выборам, который так и не признал поражения. Избранный президент не стал прямо призывать к отставке Трампа, однако заявил, что многие его действия на посту главы государства подрывали демократические институты и служили только его личным целям. Байден, в частности, упомянул о том, что Трамп "больше доверял Владимиру Путину", чем сотрудникам американских спецслужб, по вопросу о российском вмешательстве в выборы.

Такого же мнения придерживаются другие ведущие политики-демократы. Лидер демократов в Сенате и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали отстранить Трампа от должности, не дожидаясь 20 января, когда он должен покинуть свой пост по конституции. Они призвали членов администрации Трампа воспользоваться их конституционными полномочиями и отстранить президента от власти. Если этого не произойдёт, то, по словам Пелоси, Палата представителей может начать процедуру импичмента Трампа - уже вторую за его 4-хлетний срок.

Пелоси также упомянула президента России Путина в своём выступлении. Она назвала Трампа "помощником Путина", который сделал российскому президенту "подарок" и помог ему подорвать репутацию демократии в мире.

Сам Трамп пока не комментировал обвинения в свой адрес и призывы к его отстранению. Его аккаунты в социальных сетях со вчерашнего дня заблокированы.

Трамп не признал победу Байдена на выборах 3 ноября, заявив, что они были сфальсифицированы. 6 января Конгресс собрался, чтобы сертифицировать результаты голосования. Заседание пришлось прервать из-за проникновения группы сторонников Трампа в здание Капитолия. Его возобновили только через несколько часов, после вмешательства спецназа.

В четверг Трамп пообещал 20 января передать власть. При этом поражение он так и не признал.