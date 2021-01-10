Ход конем. Эфир в 18:05

Сериал «Ход королевы» на платформе Netflix оказался главной премьерой сезона: историю о Бет Хармон, гениальной шахматистке с аутизмом, посмотрели почти 100 миллионов человек. Вернет ли он в мире любовь к шахматам? Что случилось с культом шахмат прошлого столетия, с их небывалой популярностью в СССР? Каково будущее шахмат в мире, где машина уже играет сильнее человека?

В программу участвуют: Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts, и Сергей Шипов, шахматист, гроссмейстер. Эфир в 18:05.

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