Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне в преддверии инаугурации

Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне (Округ Колумбия) и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка в преддверии и во время инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января. Экстренные меры будут действовать с 11 по 24 января. Об этом заявил Белый дом после того, как власти предупредили об угрозах безопасности во время передачи власти избранному президенту Джо Байдену на следующей неделе.

Ранее режим ЧС ввели местные власти Вашингтона. Это произошло после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Минувшей ночью агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в понедельник вечером встретились в Белом доме и провели "хороший разговор".

Встреча президента и вице-президента прошла на фоне сообщений о натянутых отношениях между ними после нападения сторонников Трампа на Капитолий на прошлой неделе.

США направили России приглашение на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне. Предполагается, что в ней примет участие посол России в США Анатолий Антонов.