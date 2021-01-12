На Юлию Цветкову в четвертый раз завели уголовное дело

Следственный комитет по Хабаровскому краю в четвертый раз завел уголовное дело на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову. Её обвиняют в изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла". Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на мать активистки Анну Ходыреву.

"Это уже четвертое обвинение: первое выдвинуло МВД, следующие два и вот последнее – Следственный комитет Хабаровского края. Прокуратура дело не пропускает и все время отправляет на дорасследование, так как обвинение слабое", - сообщила Ходырева.

В конце ноября Цветкова была включена в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира по версии британской медиакорпорации Би-би-си. Её отметили за борьбу за права женщин, представителей ЛГБТ и поддержку экологии. Отдельно было рассказано об обвинениях против активистки, которые были связаны с якобы распространением порнографии и ЛГБТ-пропаганды.