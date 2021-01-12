На Юлию Цветкову в четвертый раз завели уголовное дело

Следственный комитет по Хабаровскому краю в четвертый раз завел уголовное дело на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову. Её обвиняют в изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла". Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на мать активистки Анну Ходыреву.
"Это уже четвертое обвинение: первое выдвинуло МВД, следующие два и вот последнее – Следственный комитет Хабаровского края. Прокуратура дело не пропускает и все время отправляет на дорасследование, так как обвинение слабое", - сообщила Ходырева.
В конце ноября Цветкова была включена в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира по версии британской медиакорпорации Би-би-си. Её отметили за борьбу за права женщин, представителей ЛГБТ и поддержку экологии. Отдельно было рассказано об обвинениях против активистки, которые были связаны с якобы распространением порнографии и ЛГБТ-пропаганды.
- Юлия Цветкова долгое время находилась под домашним арестом по делу о распространении порнографии в паблике "Монологи вагины". Обвинительное заключение по этому делу ей утвердили 9 июня 2020 года. По первому протоколу по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" Цветкову уже оштрафовали на 50 тысяч рублей.
- В 2019 году в Хабаровском крае запретили фестиваль театрального искусства, организованный Цветковой. Активистку обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".
- 10 июля 2020 года суд признал Цветкову виновной по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ей назначен штраф в 75 тысяч рублей.
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