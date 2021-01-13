Палата представителей Конгресса США начала рассматривать возможность объявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу. Трансляцию ведёт канал "Настоящее время".

Полномочия 45 президента США истекают уже 20 января. Однако контролирующая нижнюю палату Демократическая партия требует отстранить его от должности прямо сейчас. Его подозревают в подстрекательстве к мятежу на митинге 6 января в Вашингтоне.

Тогда Трамп выступил в центре города, заявив, что не признаёт своё поражение на ноябрьских выборах президента. После этого часть его сторонников захватила здание Конгресса, где проходило голосование об утверждении результатов голосования.

До этого Палата представителей 223 голосами против 205 проголосовала за резолюцию с обращением к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить Трампа от должности. Для этого было предложено использовать поправку к Конституции, дающей такую возможность в случае невозможности исполнения главой государства своих обязанностей.

Пенс уже заявил, что не будет этого делать. В письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси вице-президент заявил, что конституционная поправка придумана для замещения больного человека, а не для наказания политика или узурпации власти. Он сказал, что подобный шаг стал бы "ужасным прецедентом".

Голосование об импичменте намечено на вечер 13 января по московскому времени. Ожидается, что нижняя палата объявит Трампу вотум недоверия. В этом случае он станет первым президентом в истории, дважды подвергнутый процедуре отстранения от власти.

В случае одобрения импичмента судьбу президента решит верхняя палата Конгресса — Сенат. В этом случае его заседание будет проходить в форме суда. Сенаторы выступят на в качестве присяжных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов, а председателем суда станет главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.

Трамп свою вину категорически отрицает. Он сравнил идею демократов с "охотой на ведьм".