Свёкор судьи, которая будет вести дело Навального, связан со ФСИН и ФСБ

Свёкор судьи Симоновского районного суда Москвы Юлии Окуневой, которая будет рассматривать ходатайство ФСИН об изменении условного срока Алексея Навального на реальный, зарабатывает на госконтрактах от ФСИН и российских спецслужб, утверждает издание The Insider.

Согласно журналистскому расследованию, Борис Окунев является учредителем АО "Катран" и АО "НПО Аргон". Первая фирма специализируется на обеспечении безопасности информационных технологий и регулярно выигрывает тендеры от Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел. Вторая компания получала контракты на обслуживание спецтехники от МВД и Федеральной службы безопасности.

Таким образом, отмечает издание, у судьи Окуневой может быть конфликт интересов при рассмотрении дела Алексея Навального - прежде всего из-за того, что член её семьи получает доход от бизнеса, связанного с ведомством, которое является стороной в процессе против оппозиционера.

28 декабря ФСИН заявила, что Алексей Навальный не исполнил свои обязанности, связанные с условным сроком, который политик получил в 2014 году по делу "Ив Роше", а именно - вовремя не отметился в ведомстве. Навальному, который в этот момент проходил реабилитацию в Германии после отравления, дали менее суток на то, чтобы явиться в филиал ФСИН. При этом это произошло ровно за сутки до окончания испытательного срока оппозиционера, после завершения которого он бы полностью отбыл наказание.

К назначенному дню, 29 декабря, Навальный в Россию не вернулся. В связи с этим 11 января Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Симоновский суд Москвы с иском о замене оппозиционеру условного срока на реальный. В случае, если иск будет удовлетворён, Навальному при возвращении в Россию будет грозить задержание и отправка в места лишения свободы.

Несмотря на это, в среду оппозиционер анонсировал своё возвращение в Россию. По его словам, он купил билет на рейс в Москву на 17 января. Политик призвал своих сторонников встретить его.