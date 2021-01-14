Бывший советник президента России Владимира Путина по экономической политике, экономист Андрей Илларионов уволен из американского исследовательского института за пост в личном блоге. По его словам, причиной прекращения сотрудничества стал пост в "Живом журнале", где он сравнивал штурм здания Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа в начале января с поджогом Рейхстага нацистами в 1933 году.

Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона — неправительственной организации, входящей в двадцать лучших "мозговых центров мира" в ежегодном рейтинге Пенсильванского университета. Он работал институте с 2006 года, говорится на сайте организации.

Запись о событиях в Капитолии Илларионов опубликовал в своем блоге 8 января. Она была озаглавлена "Поджог Рейхстага"-2021". В ней, в частности, выдвигалась теория, что захват здания Капитолия мог быть результатом провокации со стороны представителей Демократической партии, радикальных антифашистов и активистов движения Black Lives Matter.

В тексте Илларионов защищает политику действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что Демократическая партия разрушает институты страны и стремится к "монопольному господству" в США. В посте критикуется избранный президент Джо Байден и заявляется, что до конца не ясно, кто в итоге выиграл президентские выборы в США.

12 января журнал Politico сообщил, что руководство Института Катона намерено проверить высказывания Илларионова о событиях в Вашингтоне. В заявлении представителя организации говорилось, что её руководство категорически отрицает тезисы своего сотрудника. Глава института ранее назвал захват Капитолия "прямой атакой на Конституцию Соединённых Штатов".

"Когда я был приглашен на работу в Институт Катона, на регулярно задаваемые вопросы, какова позиция института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: "У Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право, - написал в новом посте Илларионов. - Сейчас этот подход изменился".