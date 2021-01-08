"Пир пропагандистского духа". Соцсети о реакции на события в США

Вечером 6 января соцсети облетели поразительные кадры: группа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должно было пройти утверждение на должность нового избранного президента – Джо Байдена. Это яркое событие стало поводом для обсуждения не только в американских, но и в российских соцсетях, где моментально начали распространяться собственные шутки и мемы.

Екатерина Кадиева

А уже все пошутили, да, что в связи с карантином организаторы цветных революций вынуждены работать из дома?

Шуток о цветных революциях действительно было много, и они оказались пророческими. Провластные блоги и СМИ заполнились торжествующими заметками о "падении американской демократии", сравнениями вашингтонских событий с тем, что происходило в Киеве или Минске, и злорадством по поводу "вернувшегося бумеранга".

Виктор Мараховский

Это, возможно, будет год, когда даже беспросветные российские интеллектуалы с неизлечимым сарказмом головного мозга вдруг начнут себя ловить на мысли:

– Да, конечно, мы катимся в пропасть, унылая олигархически-гебешная верхушка и ну вот и всё. Конечно, мы изолированы от всего мира, у нас отняли пенсии и Путин потерял связь с реальностью ха-ха. Конечно, здесь никогда ничего не будет, Господь, жги. Конечно, адские санкции нас просто обрушат в каменный век, выкинув из мировой гонки, зато крымнаш и духовность.

...Но всё-таки, может, лично мне повезло, что я сейчас тут, в гибнущей под санкциями стране, а не там, в стране динамично развивающейся и накладывающей санкции?

Сергей Шмидт

Глянул госканалы. Там просто пир пропагандистского духа. Ужасные кадры из США с отборнейшими саркастическими комментариями. После чего картинки празднования рождества мирными и счастливыми россиянами и поздравление абсолютно цветущего Путина.

Сталингулаг

Ближайшие несколько лет можно будет спокойно кормить россиян рассказами о том, как в Америке назревает революция

Американские реднеки даже не догадывались о том, что в далёкой России вчера праздновали Рождество, и сами того не понимая, к этому празднику сделали царский подарок Кремлю. Когда они с криками и весельем в своих меховых шапках ворвались в Капитолий, где плясали на столах, представляя себя на месте нового президента США, они подарили российской власти возможность в принципе даже совсем отменить пенсии, а вместе с ними если не сами зарплаты, то уж точно индексации зарплат бюджетников, ведь теперь, ближайшие несколько лет можно будет спокойно кормить россиян рассказами о том, как в Америке назревает революция, как Штаты распадаются на множество мелких государств, и как там, за океаном, все летит в известном направлении, настолько стремительно, что уж мы-то точно не захотим, как в Америке.

Александр Коляндр

А правду говорят, что аризонский рогоносец (наверное, самый знаменитый рогоносец с библейских времён) будет вести авторскую программу на РТ?

Анна Качкаева

Наши определились. Слова "настоящий беспредел устроили сторонники Трампа" – в анонсе новостей. Утренние информационные выпуски балансировали (Байден называет протестующих "сбродом" и "террористами", Трамп – "патриотами"), нащупывали тон комментария к "штурму" (плашка в новостях НТВ и название сквозного ролика Р24 ,в котором "гордые парни в шапках с рогами" бьют стекла, раскурочивают телеоборудование, распыляют газ и врываются с оружием в здание Конгресса) и "падению Капитолия" (плашка на Первом). Цитировали (широко) отклики американских и западных политиков и журналистов ("позор для нации, ущерб демократии"), сдержанное (пока) изумление по поводу бездействия американских силовиков. Первые включения экспертов (рассудительные исследователи ) – без злорадства и шуток, с надеждой, что до гражданской войны не дойдет. Первые репортажи – пока только репортажи без особых акцентов (из экзотического – проскочило свидетельство русскоговорящего "журналист Чарльза" о том, как вроде бы полицейские намеренно не сопротивлялись бунтующим). "Бумеранг цветных революций вернулся в США" (цитата из сенатора Слуцкого на Р24). Политические тяжеловесы и главные экранные политологи на федеральных каналах пока молчат. С полудня – градус определенности начинает повышаться. Подключили Косачева (Р24): "Америка буксует и идет на дно", "накопилось разочарование системой", "серьезнейшее поражение американской машины – она устарела", "крах системы", "система будет генерировать протесты на годы вперед".

Помимо председателя Комитета Совета Федерации по международным делам к комментированию американских событий охотно подключились и другие чиновники в правительстве, Кремле и Госдуме.

Константин Косачёв

Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.

Праздник демократии закончился.

Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно – утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим.

А напоследок, не удержусь – вопрос госпоже Нуланд, возвращающейся в Госдеп США, и ее тогдашним кураторам майданного проекта, возвращающимся в президентскую власть. Что бы они сказали сейчас тем, кто собрался бы раздавать печеньки толпам бузотёров на подступах к национальному парламенту? «Народ всегда прав»? «Да здравствует демократия»? «Долой узурпаторов?» Ну-ну.

Андрей Мальгин

Заголовки в российских СМИ:

– "Зюганов рассказал о последствиях раскола в США" (Рос.газета)

– "Депутат Горелкин одобрил блокировку твиттера Трампа" (Интерфакс)

– "Володин посоветовал США исправить недостатки своих выборов" (МК)

– "Пушков заявил о пользе штурма Капитолия для демократов" (Известия)

– "Слуцкий: США после событий в Вашингтоне не смогут навязывать избирательные стандарты" (ТАСС)

– "Захарова объяснила беспорядки в США архаичной электоральной системой" (РБК)

А теперь послушаем начальника транспортного цеха.

В Кремле штурм Капитолия пока не откомментировали, но то, что скажет Песков, можно легко предсказать.

С нетерпением ждали в соцсетях и комментария МИД.

Александр Коляндр

А где супер троллинг от МИД РФ с призывом к сторонам конфликта в США избегать насилия, решать противоречия в рамках закона путём субстантивных переговоров, и с предложением посредничества?

А то получается как в том анекдоте о сотруднике минкульта, годами ждавшего звонка в прачечную.

И Мария Захарова не разочаровала: в своем комментарии она прошлась и по американским СМИ, и по институту выборов.

События в Вашингтоне – внутреннее дело США.

При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом явилось причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории.

Происходящему наверняка порадовалась бы и советская пропаганда – на эту тему даже появился анекдот.

Андрей Фролов

Попаданец приходит на заседание Политбюро ЦК КПСС в 1970 году, говорит, я из 2021 года, у меня, товарищи, две новости для вас, плохая и хорошая.

– Какая хорошая?

– В США народное восстание одно за одним, Капитолий штурмуют, памятники реакционерам свергают, лавки громят, президента США скоро свергнут, на улицах молодежь проклинает капитализм.

– Ура, товарищи! Наши труды и жертвы не были напрасны! Ура! Так, а плохая новость?

– СССР тридцать лет как распался.

Россиянам пора бы сконцентрироваться на собственных проблемах, напоминают оппозиционные комментаторы.

При этом возможности легально протестовать против действующей власти россияне за последние годы лишились – им оставили только одиночные пикеты, да и те часто заканчиваются задержаниями.

Алексей Миняйло

Мирные протесты в Москве 27 июля: задержано 1054 человека

Вооружённый захват Капитолия в Вашингтоне, мародёрство, погромы: задержано 52 человека

Но полицейское государство – в США.

Не перепутай!

Андрей Десницкий

"Попробовали бы они в Капитолии"

Отечественные благомыслы всю дорогу нам в уши дуют, что в США расстреливают на месте за косой взгляд на представителя власти, а у нас всего лишь дают двушечку за пластиковый стаканчик.

Аббас Галлямов

Демократия тем и отличается от авторитаризма, что она не оспаривает право людей быть недовольными. Если при диктатуре толпа на улице однозначно свидетельствует о том, что что-то в стране идёт не так, то при демократии такого ощущения нет. Людям что-то не нравится – люди выходят и протестуют. Все логично.

Позволяя недовольным свободно демонстрировать своё недовольство, демократия просто ещё раз доказывает, что она является демократией

При авторитаризме неспособность власти справится с толпой выглядит как слабость; при демократии она таковой не представляется. Строго говоря, власть вообще не должна мешать людям выражать своё несогласие. Последнюю мысль, конечно, нельзя доводить до абсурда – в какой-то момент правоохранители могут вмешаться – но не раньше, чем возникнут серьёзные опасения относительно проблемы безопасности для граждан.

А вообще, позволяя недовольным свободно демонстрировать своё недовольство, демократия просто ещё раз доказывает, что она является демократией. Она лишь подтверждает в этот момент свою легитимность. Так момент слабости становится моментом силы.

Не будем забывать, что право народа на смену власти закреплено в Декларации независимости США – основополагающем документе страны. Хотя нам, конечно, непривычно, что нечто, провозглашённое в декларации, можно воспринимать всерьёз.

При этом многие комментаторы предполагают, что американские события могут стать для российских властей очередным поводом к дальнейшему "закручиванию гаек".

Татьяна Малкина

интересно, это как-то называется по-научному?

когда сочувственно смотришь репортажи из вашингтона (звук лучше выключить, на мой вкус), а сам при этом мрачно думаешь: "так... наш небось совсем окуклится. раньше были великая геополитическая катастрофа, разноцветные революции и НАТО у ворот, а теперь еще и вот это... прям хоть срочно заседай совбезом, чтоб с разбором полетов, чтоб у нас даже муха не позволила себе ничего, подобного осквернению капитолийских святынь... инструкции и приказы новые выпустят... полицейским велят стрелять по воробьям сразу из буков... павленских всяких станут душить в колыбели... Воронеж весь превентивно посадят лет на 7-8..."

Казалось бы, к концу прошедшего года в стране и так успели запретить все, что только можно. Но недостатка в новых идеях все равно нет.

Сергей Марков

США и Россия. Надеюсь, все понимают, что красочный захват здания Конгресса США, подавление Трампа, установление однопартийного правления Демократической партии, которая будет теперь контролировать и Белый дом, и Палату Представителей и Сенат, и все почти сми и мэрии крупнейших мегаполисов, и самые экономические развитые штаты, – это очень скоро придет к нам сюда, в виде резкого усиления цензуры в соцсетях, резко усилившихся попыток свержения Владимира Путина и обострения ситуации в Донбассе, Приднестровье, Белоруссии, – везде вокруг России?

Константин Калачев

На любое непонятное событие усиливай цензуру в Рунете.

О том, как действующая власть выстраивает эшелонированную оборону, пишет в Republic Григорий Юдин (полная версия доступна подписчикам):

То, что в Кремле чувствуют неуверенность и хотят подготовиться к трудным временам, становится очевидным уже из текста конституционных поправок. Резкая концентрация власти в руках президента по сравнению с и без того сверхпрезидентской ельцинской Конституцией определяет общее направление реформы. Среди институтов, наиболее сильно пострадавших от поправок – премьер-министр, Конституционный суд, Совет Федерации. Однако самым радикальным оказался удар по нижней палате парламента: Государственная Дума фактически лишилась какого-либо влияния на выбор кандидатур премьер-министра и всех министров, а также почти утратила возможность импичмента. Президент теперь вправе самостоятельно назначить полностью все правительство, даже если Дума с этим не согласна, после чего может по своему усмотрению распустить или оставить униженный парламент.

В Кремле предвидят поражение на парламентских выборах

Новая редакция Конституции явно имеет в виду возможность появления оппозиционного парламента, который заранее лишается всех ключевых полномочий. Понятно, что нынешний состав Думы не мог вызвать такие предосторожности – очевидно, в Кремле предвидят поражение на парламентских выборах.

После того как функции всех ключевых институтов, кроме президента, были урезаны, пришла очередь еще одного системообразующего для российской политики института – Алексея Навального. В соответствии с расследованием Bellingcat, первое покушение на Навального, дату которого можно определить, состоялось 6 июля, то есть сразу после конституционного плебисцита. Растущая способность Навального оказывать влияние на состав органов власти, даже будучи лишенным возможности избираться, заставляет задействовать радикальные методы защиты.

Наконец, в преддверии парламентских выборов 2021 года был воздвигнут еще один оборонительный редут. Кампания выборов в Мосгордуму-2019 показала, что оппозиция пользуется достаточной поддержкой, чтобы создавать эффективные политические движения, даже когда ее не допускают на выборы. Более того, снятие кандидатов привело к материализации самого плохого для Кремля сценария – созданию союза между «несистемной» и «системной» оппозицией, который опирается на протестно настроенные группы.

От сильных кандидатов теперь приходится защищаться на дальних подступах. Уголовное дело против Юлии Галяминой невозможно объяснить ничем, кроме того, что она очевидный фаворит на выборах по одному из округов в Москве. Сегодня все популярные московские демократические политики, число которых уже не меньше десяти, рискуют повторить судьбу Галяминой, если решат баллотироваться в Госдуму. То же самое происходит и в «системной» зоне, как можно видеть на примере Сергея Фургала и Олега Шереметьева.

Россиян системно лишают любых, даже малейших возможностей влиять на смену власти в стране, однако обсуждают они не это, а происходящее в США – возможно, именно потому, что не чувствуют себя в силах хоть как-нибудь изменить окружающую их реальность. И пропаганде это только на руку.

Геннадий Гудков

Демократические институты США, главное достижение американского общества – Конгресс, Сенат, Суд, гражданские структуры и свободная пресса, – переварят нынешние события. Откорректируют ошибки, сделают тонкую настройку процессов выборов и передачи власти, поправят некоторые законы и т.д. Они справятся. Или уже справились.

Просто сравните действия властей США со звериным оскалом режимов Лукашенко, Путина и других правителей

Ничего страшного, посягающего на основы СВОБОДЫ И ДЕМОКРАТИИ в США, не случится. Все войдет в свое русло очень скоро. И заметьте: власти США не стали отвечать даже на совсем не мирный протест звериной жестокостью, драконовскими запретами или массовыми репрессиями по сфальсифицированным делам. Это не только потому, что этого не позволяет Конституция и законы страны. Это недостижимый для полицейских режимов высочайший уровень моральной и нравственный ответственности лидеров и политиков США перед нацией! Просто сравните действия властей США со звериным оскалом режимов Лукашенко, Путина и других правителей, захвативших и силой удерживающих политическую власть.

Так что рано радуется лживая кремлевская пропаганда: свобода и демократия, обеспечивающие основу развития США и их прогресс, останутся краеугольными камнями фундамента американского государства и общества.

А вот в России, где Путин полностью «зачистил» (уничтожил) все эти самые институты государства и общества, надругался над Конституцией и законом, выстроил систему тотальных запретов, массовых преследований и репрессий, назревают огромные проблемы, которые неизбежно приведут страну и народ к новой исторической катастрофе. И ценой этого зреющего коллапса путинской системы будут миллионы сломанных судеб, годы разрухи и прозябания, а также территориальная целостность России. И никак не меньше.

Вот об этом российской пропаганде надо тревожиться, а не лаять на Америку из темной подворотни прокремлевских зомбоканалов!