Международная неправительственная организация “Комитет защиты журналистов” призвала Россию отменить расширение законодательства о так называемых иностранных агентах, по которому российские власти могут признавать такими агентами СМИ и частных лиц и обязывать их маркировать свои сообщения. Позиция комитета выложена на сайте организации.

Поводом стали восемь протоколов, выписанных Роскомнадзорам четырём проектам медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и генеральному директору её представительства в России. К февралю ведомство готовит составить 130 протоколов, общая сумма санкций, вероятно, составит десятки миллионов рублей. Российское законодательство предусматривает так же уголовные наказания для физических лиц за нарушение правил работы, установленных законом об иностранных агентах.

Новые инструменты российских властей по ограничению журналистов идут в ущерб интересов общественности, – приводит комитет слова координатора программ организации в Европе и Центральной Азии Гульнозу Саид. Она призвала отменить закон, чтобы “регулирующий орган страны не использовался для цензуры журналистов, преследования и угроз в адрес СМИ”.

Руководство медиакорпорации РСЕ/РС расценивало действия российских властей в связи с законодательством о "СМИ – иностранных агентах" как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".

Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику. "Любые предположения о том, что РСЕ/РС является агентом какого-либо правительства, являются ложными. Такие предположения уже сказались на наших возможностях работать в России, они представляют собой угрозу для наших сотрудников в России", – сказано в другом заявлении корпорации.