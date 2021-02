Заговоры 51-го штата. Артемий Троицкий слушает редкое

Хедлайнеры сто восемьдесят первого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с независимой студией звукозаписи The state 51 Conspiracy. Рок-критик Артемий Троицкий обращает внимание на творческий девиз этого предприятия: "Вся лучшая музыка, которую нам только предстоит записать".

Нет, это не очередная конспирологическая теория, получившая распространение в охваченных паникой США, а всего-навсего название лондонской независимой фирмы грамзаписи. Фирма и правда очень независимая и очень своеобразная. Помню, как я был удивлён, когда оказался в офисе у этих ребят. Как правило, конторы инди-лейблов занимают одну-две комнатушки, в лучшем случае этаж небольшого здания. А здесь просторный ангар, внутри которого имеются и склад, и переговорные, и даже бар для сотрудников. Кстати, я написал "очень независимая" тоже не ради красного словца: The state 51 Conspiracy занимается не только творческо-репертуарными вопросами, но и дистрибуцией своих релизов, что нетипично и даже помогает в этом деле нескольким братским лейбликам.

Я познакомился очно с "51-м штатом", когда пытался найти контакт с одним из их загадочных клиентов – Алигом Фоддером, лидером одной из моих любимых, но совершенно позабытых английских групп Family Fodder. Помню, что свёл меня с Уильямом Ридом, главным менеджером компании, легендарный Питер Дженнер, некогда опекавший Pink Floyd... Про Рида я знал только то, что раньше он работал в звуковых архивах Би-би-си и там поднял массу интересного материала самого разнообразного происхождения. Собственно, его деятельность в S51C – тоже своего рода раскопки и исследования. Поиск талантов тут ведётся на максимально обширной территории – более эклектичного и "неожиданного" лейбла я, пожалуй, не знаю.

Знаменитых артистов тут не держат – только молодых начинающих и законспирированных "культовых" (к каковым относятся и упомянутые Family Fodder, и другой давнишний герой "Музыки на Свободе", тихий бард Дэн Майклсон). Наверное, самые относительно именитые в нынешнем каталоге издательства – лондонский дуэт Psapp (Галя Дюрант и Карим Классман), одни из основателей и типичных представителей направления folktronica. Существует группа уже около 20 лет, и их новый альбом, "Туристы" – заметнейший прошлогодний релиз "51-го штата".

Дуэт Psapp с композицией Vision

Это очень английская музыка: ироничная, сдержанная, грациозная и без тени пошлости. Похожа на характерные английские палисадники – безупречно ухоженные, но без парадного лоска и с намёком на лёгкую дикость. А для контраста – разнузданный дебютный альбом духового оркестра Марко Марковича. Марко – родной сын знаменитейшего югославского трубача и бэндлидера Бобана Марковича, вознамерившийся продвинуть балканскую цыганщину к новым берегам – и музыкально, и тематически, – чему примером служит композиция Sexy Boom.

Marko Markovič Brass Band с композицией Sexy Boom

Сербские корни и у ещё одного нового приобретения "51-го штата" – берлинского дуэта Sixth June. Вокалистка Лидия Андонова (болгарка или македонка, судя по имени) и электронщик/гитарист/саксофонист Антал Ласло (видимо, венгр, может быть, из Воеводины) встретились в 2007 году в Белграде. Славянским духом тут, однако, категорически не пахнет: "Шестой июль" исполняют жёсткую мрачную музыку, где-то между industrial и готик-роком; Trust – их четвёртый альбом.

Группа Sixth June с мрачной песенкой Oh boy

Чтобы вы оценили безбрежность эстетической толерантности The state 51 Conspiracy, предлагаю ознакомиться с проектом The Age of Not Believing – "Эра неверия". Рулит в нём академический музыкант и композитор Бен Эшмейд, а в записи альбома "Радужный плюмаж, синие тени и пустота" (вспоминаются названия романов Виктора Пелевина) принимали участие симфонический оркестр, детский хор и команда солистов. По жанру это, скорее всего, оратория. Из неё я выбрал фрагмент, где солирует весьма мною уважаемый, но тоже малоизвестный ирландский бард Эдриан (спасибо, не Алистер) Кроули.

Проект "Эра неверия" со своим электронным звучанием

Вот такой примерно музыкальный заговор!

Плей-лист 181-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Viagra Boys (Sweden). Slow Learner, LP Street Worms

2. Rachelle Garniez (USA). 100 Days, 100 Nights, LP Gone to Glory

3. Vicki Kristina Barcelona (USA). Way Down in The Hole, LP Pawn Shop Radio

4. Writhing Squares (USA). Bloodborne Hate and Black Book Mass, LP Out of The Ether

5. Psapp (UK). Vision, LP Tourists

6. Marko Markovič Brass Band (Serbia). Sexy Boom, LP Mastika

7. Sixth June (Germany/Serbia). Oh Boy, LP Trust

8. The Age of Not Believing (UK). John Lackland, LP Rainbow Plumage, Blue Shadows & Emptiness

9. The Coathangers (USA). Stranger Danger, LP The Devil You Know

10. Trupa Trupa (Poland). Anyhow, LP Of the Sun

11. Emily Fairlight (New Zealand). Water Water, LP Mother of Gloom

12. Foxygen (USA). Mona, LP Seeing Other People

13. Karl Hector & The Malcouns (Germany). Non ex orbis, LP Non ex orbis

