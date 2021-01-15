Участники штурма Конгресса США могли планировать покушения

Федеральная прокуратура США не исключает, что участники штурма здания Конгресса планировали захват и убийства законодателей.

Такая оценка недавних беспорядков содержится в ходатайстве прокуратуры о помещении под стражу жителя Аризоны Джейкоба Ченсли. Он был среди ворвавшихся в Капитолий и позировал в меховой шапке с рогами, в том числе за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ и соцсетях.

В документе, составленном юристами Минюста штата Аризона, говорится, что Ченсли оставил Пенсу записку со словами: "Это только вопрос времени, правосудие не за горами". Джейкоб Ченсли должен предстать перед федеральным судом в пятницу, отмечает "Голос Америки".

Тем временем директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй опасается нового насилия на протестах и мероприятиях в преддверии назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена. 14 января Рэй сообщил, что ФБР отслеживает обширную онлайн-переписку с призывами к вооруженным протестам. Он отметил, что предупреждения о недопустимости беспорядков уже направлены примерно двумстам предполагаемым зачинщикам. Кристофер Рэй сообщил об этом на встрече в четверг с Майком Пенсом.

Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия 6 января, очевидно пытаясь сорвать утверждение победы демократа Байдена на президентских выборах 3 ноября. Сотрудники служб безопасности были вынуждены экстренно эвакуировать законодателей. Их заседание было прервано на несколько часов. После штурма стало известно о гибли пяти человек, в том числе одного офицера полиции.

Незадолго до этих событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы и призвал собравшихся "драться как черти" против нарушений.

13 января Палата представителей Конгресса объявила Трампу уже второй за период его президентства импичмент, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии. Сам Трамп назвал обвинения продолжением "охоты на ведьм".