Демограф Анатолий Вишневский умер от коронавируса

Демограф и экономист Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни. Смерть наступила из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его коллега Марк Толтс.

Анатолий Вишневский родился 1 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил экономический факультет Харьковского госуниверситета. Свою карьеру ученый начал в Киеве, а после переезда в Москву в 1971 году устроился в отдел НИИ СССР и возглавил Центр демографии и экологии человека при Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. С 2007 года он работал в Высшей школе экономики, был членом ученого совета и заведовал Научно-учебной лабораторией социально-демографической политики в Институте демографии.

Вишневский утверждал, что рождаемость, недостаточная даже для воспроизводства населения, – это неизбежная норма для всех стран развитого мира, включая Россию. В качестве причин низкой рождаемости он называл особенности развития этих обществ. В их числе – "почти полная ликвидация детской смертности, эмансипация и самореализация женщины, растущие удельные инвестиции в детей, рост образования" и другие факторы.

Вишневский – доктор экономических наук и автор 300 публикаций. Он был главным редактором двух изданий – информационного бюллетеня "Население и общество" и электронного журнала "Демоскоп Weekly". Ученый получил известность еще и как писатель, а также как историк литературы Русского Зарубежья.