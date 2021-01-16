Социальная сеть Facebook вводит дополнительные ограничения для пользователей перед инаугурацией президента США, запланированной на 20 января. Они призваны предотвратить использование сервиса для провокации насилия, сказано в его корпоративном блоге. Ограничения коснутся организации мероприятий, политической рекламы и ведения прямых трансляций.

"Мы отслеживаем угрозы насилия в Вашингтоне и 50 других штатах", — говорится в сообщении компании. В преддверии дня инаугурации социальная сеть продлила введённый перед выборами запрет на политическую рекламу. Кроме того, компания продолжит показывать пользователям корректную, с её точки зрения, информацию о выборах и о захвате здания Капитолия 6 января. Это будет демонстрироваться вместо контента, который социальная сеть посчитает делегитимирующим выборы и представляющим участников захвата здания "жертвами", — говорится в сообщении.

Социальная сеть решила блокировать создание любых мероприятий, действие которых должно будет проходить в день инаугурации рядом с Белым домом или комплексом зданий Капитолия. Компания перепроверит существующие мероприятия и удалит те, которые не соответствуют этой политике. Кроме того, будет продлён запрет на создание мероприятий внутри США пользователями и страницами, управляющимися из-за границы.

Ограничения введены и для пользователей, замеченных в неоднократном нарушении правил сервиса. Им будет запрещено проводить прямые трансляции, создавать мероприятия, новые страницы или группы. Ранее сеть ужесточила алгоритмы автоматической блокировки нарушающих правила сети сообщений, ввела автоматическое отключение комментариев в записях, заподозренных в призывах к насилию или использовании языка ненависти.

Эти шаги предприняты после захвата здания Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа в начале января. ФБР предупредило, что в Вашингтоне и столицах штатов ожидаются протесты вооружённых людей против результата выборов. На этом фоне социальные сети стали блокировать аккаунты Трампа, заявляя, что делают это ради предотвращения насилия в стране. Эти шаги критикуются сторонниками президента и провоцируют общественную дискуссию о границах цензуры и ответственности в интернете со стороны IT-корпораций.