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Археология

Охота на Трампа. Эфир в 18:05

Как работает "культура отмены"? Обсуждают публицист Михаил Пожарский и историк Иван Курилла

Дональд Трамп уходит из Белого Дома, но борьба вокруг него продолжается. После попытки захвата Капитолия его сторонниками он сам, его семья и сотрудники оказались под прицелом Cancel Culture, "культуры отмены" -- их аккаунты в соцсетях, банковские счета и бизнесы заблокированы, его сторонников увольняют и преследуют. Что такое "культура отмены", распространившаяся в США в последние годы – новая этика или старая "охота на ведьм"? Ждет ли Америку и мир левый поворот? И почему всего этого так боятся в России?

Участвуют: публицист Михаил Пожарский и Иван Курилла, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Эфир в 18:05.

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