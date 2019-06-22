Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Будущее по Марксу. Эфир в 18:05

Скульптуры Карла Маркса

Смотреть комментарии

"Капитал" для цифрового мира

ХХ век стал временем одновременно триумфа и фиаско идей Карла Маркса. Коммунизм стал главной утопией, преобразившей мир – но крах капитализма так и не наступил. Что происходит с идеями Маркса в XXI веке, предугадал ли марксизм цифровой мир с его экономикой дара, пирингом и шерингом, сокращением наемного труда? Где бродит сегодня призрак коммунизма?

В эфире Григорий Юдин, социолог, профессор «Шанинки», и Алексей Цветков, писатель. Эфир в 18:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG