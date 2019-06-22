Будущее по Марксу. Эфир в 18:05

ХХ век стал временем одновременно триумфа и фиаско идей Карла Маркса. Коммунизм стал главной утопией, преобразившей мир – но крах капитализма так и не наступил. Что происходит с идеями Маркса в XXI веке, предугадал ли марксизм цифровой мир с его экономикой дара, пирингом и шерингом, сокращением наемного труда? Где бродит сегодня призрак коммунизма?

В эфире Григорий Юдин, социолог, профессор «Шанинки», и Алексей Цветков, писатель. Эфир в 18:05.