Цифровое золото

Сергей Медведев: Недавно я узнал анекдот о наступившем будущем, и он кажется мне достаточно симптоматическим. Полиция ходит по домам и ищет людей, которые напрямую подключаются мимо счетчика к щитку. Они ищут гроуэров, которые растят дома марихуану на гидропонике - ей нужно много электричества. Накрыли менты одну такую ферму, а там вместо гроуэров - майнеры. Вот такая новая реальность.

Майнинг биткойнов… Со всех сторон к нам прилетают новости: завод «Москвич», например, теперь перепрофилируют под майнинг биткойнов. Что это такое, как в этом участвовать, идет ли какая-то новая глобальная волна, и насколько может в этом принять участие простой человек? Об этом нам расскажет Денис Смирнов, блокчейн-консультант, представитель проекта Lisk, консультант проектов SONM и IMMLA.

Завод «Москвич» перепрофилируют под майнинг биткойнов

Как я понимаю, этот анекдот уже неактуален: время гаражного майнинга прошло?

Денис Смирнов: Если говорить о биткойне, то, конечно, сейчас на рынке главенствуют огромные корпорации, в основном сосредоточенные в Китае. Сейчас у них появляется достаточно серьезный конкурент как раз в лице России; посмотрим, что произойдет в ближайшие годы. Естественно, для домашнего майнинга биткойн — это уже недостижимая история. Но, как говорится, не биткойном единым… В принципе, майнить можно и ряд других криптовалют, например, тот же самый достаточно популярный проект «Ethereum», благодаря резкому росту которого в середине этого года мы могли наблюдать дефицит видеокарт в магазинах, потому что именно за счет процессоров на видеокартах возможно осуществлять майнинг криптовалюты ethereum.

Сергей Медведев: В чем суть процесса майнинга? Нужно купить себе какое-то оборудование, зарядить на компьютер и наблюдать, как у тебя на компьютере медленно генерируются деньги?

Денис Смирнов: Именно так, то есть компьютер шуршит, а вам на счет падают копеечки от той или иной криптовалюты. Если же говорить о специфике самого процесса, здесь сначала нужно сказать о том, как глобально работают криптовалюты в целом. Если говорить о криптовалютах и о биткойне, в частности, как о самой популярной из них, то проще всего это объяснить в виде аналога со стандартным банковским платежом, при котором мы не имеем никакого взаимодействия с физическими деньгами, просто их подразумеваем. В случае биткойна ситуация примерно такая же: никакой физической формы у него нет, но есть записи в определенных реестрах о том, что кто-то кому-то передал то или иное количество монет.

Сергей Медведев: Физически биткойнов вообще не существует? Хотя я видел какие-то картинки монеток - перечеркнутое «В»… Или это просто такие иконки?

Физически биткойн существует исключительно в формате сувенира

Денис Смирнов: Это либо просто прикольный сувенир, либо… Достаточно давно одна из компаний выпускала ряд таких монеток - на них можно было наклеить стикер, содержавший в себе спрятанную ссылку, по которой можно посмотреть и перечислить какое-то количество заранее перечисленных биткойнов на свой кошелек. Сейчас это существует исключительно в формате сувенира.

Сергей Медведев: Если это деньги, то чем они обеспечены? Мы все-таки привыкли, что у денег есть некое наполнение, обеспечение.

Денис Смирнов: А чем обеспечен доллар или рубль?

Сергей Медведев: Во-первых, как пытался доказать де Голль, золотовалютными запасами Америки, валютными резервами, в итоге - экономикой, ВВП, материальными фиксированными активами.

Денис Смирнов: По сути - совершенно верно, именно экономикой, именно сообществом, которое стоит за той или иной валютой. Ведь на самом деле тот же доллар, насколько я помню, с 70-х годов уже был отвязан от золотовалютного запаса США. То есть, по сути, любая физическая валюта сейчас — это в первую очередь гарантии, которые стоят за ней в виде государства и его обязательств. У биткойна ситуация примерно похожая, потому что существует достаточно большое сообщество. Но самое главное: сам по себе биткойн как технология позволяет решить несколько достаточно серьезных проблем, характерных для финансового рынка.

Информация о транзакциях в сети - биткойн записывается в специальные реестры, которые называются блокчейнами. Суть этих реестров - это тоже история, довольно похожая на обычную электронную валюту. В случае, например, банковских переводов вся информация о тех или иных счетах содержится на сервере банка или платежной системы, а в случае биткойна этот реестр в первую очередь является распределенным, то есть он содержится на всех компьютерах всех участников системы. И при этом он защищен криптографией, поэтому каким-то образом взломать (причем взломать систему сразу на всех компьютерах всех участников) не представляется возможным.

Биткойн как технология позволяет решить несколько серьезных проблем, характерных для финансового рынка

Поэтому биткойн и сама технология блокчейна решает в первую очередь такую проблему, как отсутствие доверия на каком-то рынке. То есть мы можем не задумываться о том, кому и как передаем деньги, нам не нужно при этом наличие какого-то посредника, которым выступают, например, банки и платежные системы. Мы можем сразу же осуществлять платежи внутри системы - быстро, с минимальными комиссиями, и они действительно составляют доли центов, и здесь существенное отличие этой ситуации от банковской. Биткойнами можно передать сумму в несколько миллионов долларов и при этом заплатить комиссию в размере нескольких центов. При этом банки потратят на это несколько дней или неделю, а здесь эта транзакция будет осуществлена практически мгновенно.

Сергей Медведев: То есть, грубо говоря, первое важное свойство любых денег — это средство платежа. Если фирма «Мицубиси» в Японии хочет перевести 200 миллионов долларов фирме «Сименс» в Германии, она может это сделать при помощи традиционной банковской системы, истратив на эту транзакцию 5%.

Денис Смирнов: Я думаю, при международных платежах там участвует несколько банков, и каждый возьмет по 5%.

Сергей Медведев: То есть это просто, грубо говоря, средство упрощения платежной системы в каких-то других валютах. С обоих концов транзакции существуют реальные эмитенты и какие-то традиционные валюты.

Денис Смирнов: Это если рассматривать всю глобальную экономическую систему в целом. Если же говорить только о биткойне, то, в принципе да. Сейчас достаточно активно идет такая тенденция: биткойн сам по себе становится платежным средством и в офлайне, то есть достаточное количество магазинов и больших компаний начинают принимать его наряду с прочими валютами. Например, компания «Microsoft» достаточно долгое время позволяла покупать за биткойны продукты своего интернет-магазина, можно было банально оплатить лицензию «Windows» с помощью биткойнов.

Сергей Медведев: Они делятся на какие-то фракции?

Денис Смирнов: Учитывая стоимость, конечно, он делится до стомиллионной доли - это так называемая биткойн-копейка, которая в сообществе называется «сатоши» в честь основателя биткойна Сатоши Накамото. В принципе, вы можете проводить платежи практически в любом размере, используя эти самые копейки.

Сергей Медведев: Давайте пофантазируем: в перспективе, в тренде он вообще может заменить все мировые деньги, если работает чистый рынок, если убрать злую волю государства, - это же наименьшая транзакционная издержка?

Сейчас достаточное количество магазинов и больших компаний начинают принимать биткойн наряду с прочими валютами

Денис Смирнов: При такой постановке вопроса - я думаю, да. Это действительно именно та идея, которая была заложена в него изначально. Она сильно отдает криптоанархизмом, но, по сути, это именно то, к чему стремились его создатели, — сделать универсальное платежное средство, независимое от внешнего влияния. Если мы говорим, например, об обычных валютах, то там всегда есть опасность инфляции, которая может быть вызвана дополнительной эмиссией со стороны государства, причем эта эмиссия может быть оправданной, а может быть неоправданной, мы здесь не можем ничего контролировать. В случае биткойна за этим следят бездушные алгоритмы, которые никак невозможно изменить. Эмиссия биткойна ограничена, то есть общее количество монет, которое может существовать в системе, не превышает 21 миллион, а эмиссия новых монет достигается как раз за счет работы майнеров.

Майнеры — это такие участники системы, которые отвечают за ее поддержку. В тот момент, когда вы переводите кому-то деньги, в сети появляется информация об этой транзакции, но прежде, чем она будет полноценно подтвержденной, она должна разместиться на компьютерах всех участников сети. Майнеры занимаются тем, что собирают неподтвержденные транзакции, объединяют их в блоки и дальше пытаются присоединить этот новый блок к уже существующему блокчейну.

Так как блокчейн — это система, защищенная криптографией, то каждый последующий блок в ней очень тесно связан с предыдущим именно криптографическими функциями. Задача майнера — вычислить значение ключа, при котором этот блок сможет присоединиться к уже существующей системе. По сути, все майнеры, которые этим занимаются, просто стараются быстрее остальных найти значение.

Сергей Медведев: То есть расшифровать, присоединить к этой цепи и отправить дальше по цепи?

Майнеры — это такие участники системы, которые отвечают за ее поддержку

Денис Смирнов: Совершенно верно.

Сергей Медведев: Тогда по мере роста количества майнеров и участников сети транзакции будут проходить все тяжелее и тяжелее, все медленнее и медленнее, на это потребуется все большая вычислительная мощность?

Денис Смирнов: Чем больше майнеров, тем быстрее и лучше все будет работать, потому что больше конкуренция. Но совершенно верно: сам процесс майнинга зависит от количества участников: процесс вычисления криптографического ключа становится все сложнее и сложнее. Задержки транзакций и более высокие комиссии в основном все-таки появляются из-за роста участников сети. Не так давно сообщество биткойна столкнулось с такой проблемой, когда встала необходимость какого-то масштабирования этой системы. Изначально разработчики, которые создавали биткойн, вероятнее всего, не планировали, что он станет настолько популярным. Затем эта задача встала перед сообществом.

Достаточно долго, практически два года обсуждались возможные варианты масштабирования. Решение было найдено и в течение достаточно долгого периода принято, учитывая тот фактор, что биткойн — это децентрализованная система, здесь нельзя просто взять и принять решение о том, что мы отменяем протокол таким образом, чтобы он работал быстрее. Необходимо, чтобы все участники сети выразили согласие с определенным форматом изменений, и после этого смогла бы измениться сеть. То решение, которое было предложено, как раз решает проблему масштабирования, в первую очередь - ускоряя возможные транзакции и снижая уровень комиссии.

Сергей Медведев: Сколько всего сейчас людей в сети?

Денис Смирнов: Боюсь, я не смогу сейчас ответить на этот вопрос.

Сергей Медведев: Порядок — это десятки тысяч или миллионы?

Кошельков, зарегистрированных в сети биткойн, несколько миллионов

Денис Смирнов: Я могу лишь оценить количество кошельков, которые зарегистрированы в сети биткойн - их сейчас несколько миллионов. Но каждый человек может зарегистрировать на себя любое количество таких кошельков.

Сергей Медведев: Если ты покупаешь биткойн, это значит, что твой компьютер подключен, и он начинает тоже ворчать и майнить?

Денис Смирнов: Нет, совершенно не обязательно. Майнеры — это отдельные участники системы. Если вы хотите просто воспользоваться биткойном в качестве инвестиционного продукта или средства платежа, то вам достаточно просто купить его, открыть биткойн-кошелек. Для этого сегодня не обязательно скачивать весь блокчейн, который составляет несколько сотен гигабайт, а можно просто зарегистрироваться, например, на одном из доступных в интернете сайтов или скачать биткойн-кошелек на свой мобильный телефон и сразу же перевести на него эти деньги. По сути, ваше участие в сети биткойн - это как раз номер вашего кошелька и секретный ключ к нему.

Сергей Медведев: Почему ограничено число биткойнов? Я читал, что эта система работает до 2034 года. В чем суть ограничения?

Денис Смирнов: Не совсем так. Система потенциально может работать сколько угодно времени, просто 2030-2040 годы — это при текущих тенденциях то время, когда майнеры перестанут получать вознаграждение. Собственно, после того, как майнер нашел значение криптографической функции, подписи и смог присоединить этот блок к блокчейну, он получает вознаграждение от системы, которая тоже содержится в исходных кодах и на текущий день составляет 12,5 биткойнов. Изначально это было 50 биткойнов, но через определенные промежутки времени это вознаграждение делится пополам. Через примерно полтора года произойдет следующее разделение и так далее.

Сергей Медведев: То есть это число будет стремиться к нулю.

Денис Смирнов: Да. Учитывая то, что количество биткойнов ограничено, как раз 99% будет выработано к концу 2020-х годов, а к 2040 году будет выработана вся эмиссия.

Сергей Медведев: Зачем было ограничивать число биткойнов? Не ограничивают же изначально число долларов.

Эмиссия биткойна ограничена

Денис Смирнов: Неограниченные возможности для эмиссии — это одновременно и неограниченные возможности для потенциальной инфляции. В случае биткойна мы, таким образом, потенциально можем рассчитывать на то, что в будущем за счет увеличения спроса на него он, очевидно, будет расти.

Сергей Медведев: Будет расти стоимость каждого биткойна?

Денис Смирнов: Естественно. С точки зрения инвестиционного актива биткойн выглядит достаточно привлекательным, потому что, не случись глобальных катаклизмов, которые приведут к потере электричества во всем мире, ему мало что может помешать.

Сергей Медведев: Я могу нарисовать такую антиутопию: в будущем половина мирового электричества будет уходить на майнинг биткойнов. Не случайно сейчас большие фермы в Исландии располагаются на севере, чтобы охлаждение было дешевле.

Общее количество монет, которое может существовать в системе, не превышает 21 миллион

Денис Смирнов: Все так. Сейчас те фермы, которые добывают большее количество биткойнов, сосредоточены в Китае, и это уже даже не какие-то маленькие предприятия, а огромные корпорации, огромные дата-центры, до потолка заполненные уже даже не компьютерами, а специальными устройствами, разработанные исключительно для решения криптографического алгоритма биткойна и потребляющие все больше и больше электричества. Здесь, наверное, самый удобный вариант - строить эту ферму на какой-нибудь гидроэлектростанции.

Сергей Медведев: Да, интересные перспективы открываются перед человечеством! Сейчас стоимость биткойна приближается к пяти тысячам долларов. Положим, я счастливый человек, у меня есть свободные пять тысяч долларов, которыми я могу рискнуть. Я решил купить один биткойн - как это сделать, и что с ним делать дальше?

Денис Смирнов: Приобрести биткойн сейчас достаточно просто: в интернете существует ряд сервисов, которые позволяют достаточно быстро и безопасно осуществить этот обмен.

Интересные перспективы открываются перед человечеством!

Сергей Медведев: Я могу его купить со своего банковского счета?

Денис Смирнов: В принципе, да. Сейчас существует достаточно большое количество криптовалютных бирж, то есть отдельных сайтов, которые занимаются исключительно возможностью торговли различными криптовалютами между собой. Ряд их имеет возможность торговли криптовалюты к доллару, в том числе, и позволяет вносить эти деньги на счет.

Сергей Медведев: Мне дадут какой-то счет, и я могу со своего «Сбербанка» онлайн просто перевести на этот счет 300 тысяч рублей?

Денис Смирнов: В принципе, да. Например, в интернете существует сайт — это как раз сервис, который позволяет с достаточно высокой степенью безопасности осуществить покупку биткойнов. Сам процесс выглядит следующим образом: вы, регистрируясь на сайте, получаете доступ к стене заявок, где различные люди, которые хотят продать биткойн, выставляют его по определенной цене.

Сергей Медведев: Ты покупаешь его по биржевой цене, а не по курсу на нынешний день?

Денис Смирнов: Так как курс является средневзвешенной суммой, он колеблется на разных биржах, а в случае такой продажи от человека к человеку он выставляется самим человеком. Выбрав понравившийся курс, вы создаете заявку на покупку определенного количества биткойнов. При этом важно, что на счету продавца они в этот момент резервируются, и он на определенное время теряет к ним доступ. После этого между вами открывается небольшой чат, в котором вы напрямую договариваетесь, каким образом вы сможете перечислить ему деньги. Здесь существует достаточно большое количество вариантов, потому что людям удобно получать эти деньги по-разному: можно с помощью «Яндекс. Деньги» - просто переводом с карты на карту или в пределах одного банка.

Сейчас стоимость биткойна приближается к пяти тысячам долларов

Сергей Медведев: Какая гарантия, что это не мошенник? Я кинул 300 тысяч рублей какому-то Васе, и Вася растворился в эфире…

Денис Смирнов: Вот здесь самое интересное. Сумма в биткойнах на счету продавца, во-первых, должна присутствовать, иначе вы не сможете создать заявку на эту покупку, и, во-вторых, она в этот момент блокируется, и пока вы не осуществите платеж, она не будет доступна для этого человека. Естественно, в первый раз это довольно страшно, но после того, как вы осуществили этот платеж, вы отвечаете продавцу, и у него появляется большая зеленая кнопка «отправить биткойны». Соответственно, в тот момент, когда он ее нажмет, биткойны с его счета будут автоматически переведены на ваш.

Сергей Медведев: А если он ее не нажмет?

Денис Смирнов: У вас как у покупателя обязательно есть доказательства вашей транзакции, есть выписка с банковского счета, и вы всегда сможете ее предъявить. Соответственно, в тот момент, когда вы понимаете, что в течение какого-то времени продавец не отвечает (причем это может быть не только мошенничество, но и ряд других условий), вы всегда можете открыть заявку на контроль администрации. Модераторы этого сервиса, ознакомившись с тем, что деньги вы действительно перечислили, ваши доказательства являются верными, сами могут нажать эту кнопку, и деньги в любом случае будут перечислены вам. Это достаточно безопасный сервис.

Начинается система перекрестных гарантий, распределенного надзора всех участников сервиса за всеми

Сергей Медведев: То есть начинается система перекрестных гарантий, распределенного надзора всех за всеми. Насколько это легально в данный момент? Постоянно идут вбросы, что Министерство финансов хочет запретить это для физлиц, и только для юрлиц будут доступны биткойны.

Денис Смирнов: С точки зрения любого чиновника, наверное, идеальный вариант взаимодействия с любыми новыми технологиями, которые требуют достаточно серьезных изменений, — это запретить и не трогать. В случае с блокчейном и криптовалютами здесь так поступить не получится, потому что преимущества этой системы очевидны, и банковские продукты действительно могут очень сильно выиграть от них. В ближайшие 10-20 лет вся банковская система может измениться практически до неузнаваемости.

Что касается легального статуса, на данный момент он действительно никак не определен в правовом поле России. Он не является запрещенным, то есть это, по сути, такая «серая» зона. Что здесь важно учитывать — это объявленный нашим президентом курс на цифровую экономику, в которой блокчейн занимает очень весомое положение. Есть и действующая рабочая группа при Государственной Думе, которая как раз занимается разработкой законодательства по интеграции биткойнов в правовое поле.

Сергей Медведев: А как вообще к этому относится государство? Как я понимаю, появляется новая технология, которая в пределе делает государственную регулирующую функцию ненужной.

Государство относится к биткойну настороженно

Денис Смирнов: Оно относится к этому настороженно. Первоначально практически все относятся настороженно, но, понимая перспективы технологий… Мы говорим не только о биткойне, а о блокчейне в принципе, и он здесь может быть весьма полезен даже на службе у государства. Он не только позволяет избавиться от посредников при финансовых операциях, но и может, например, выступать в качестве гаранта сделок с недвижимостью или авторских прав. По сути, все сделки, которые сейчас требуют участия нотариуса, могут так же видоизмениться. Не будет необходимости в проверке, например, юридической чистоты квартиры при покупке недвижимости, вы не обязаны будете собирать все эти документы и прибегать к услугам нотариуса, вы мгновенно можете получить всю выписку из блокчейна и будете гарантированно уверены в том, что она является правильной.

Сергей Медведев: Выписку можно получить — это прозрачная структура? Если какие-то государственные полицейские органы хотят ее получить, они имеют право получать сведения о транзакциях?

Денис Смирнов: Здесь все зависит от конкретной реализации конкретного продукта. По сути, блокчейн — это только технология, которую можно интегрировать совершенно по-разному. Изначально она является открытой. Например, в случае биткойна каждый из участников системы может получить полный доступ ко всей истории всех транзакций внутри системы для каждого пользователя, это совершенно открыто. Не только участник системы, а вообще любой пользователь интернета может зайти на любой из сайтов, которые выступают как так называемые блокэксплореры, и посмотреть, что в данный момент происходит с транзакциями.

Сергей Медведев: Я слышал, что много биткойн-платежей идет в дарк-вебе: наркотики, хакерские услуги оплачиваются биткойнами.

Блокчейн — это только технология, которую можно интегрировать по-разному

Денис Смирнов: Он изначально достаточно анонимен, ведь, несмотря на то, что в блокчейне содержится информация обо всех транзакциях всех кошельков, и она абсолютно открыта, при этом сами кошельки представляют собой только числовой код, который никаким образом не связан с физическим лицом.

Сергей Медведев: Какие риски? Допустим, я готов купить биткойн, я захожу на этот сайт, нахожу продавца биткойна, перевожу необходимую сумму, и мне на моем кошельке засветился один биткойн. Что дальше? Насколько он долгосрочен и интересен как инвестиционный инструмент?

Денис Смирнов: Дальше все зависит от того, насколько вы сами заинтересованы в том, чтобы стать частью криптовалютного сообщества. Если вы хотите со всем этим разбираться и достаточно серьезно с ним взаимодействовать, то вы можете попробовать, например, воспользоваться криптовалютными биржами и сыграть на разнице курсов. Но людям, не близким к этому, я бы очень не рекомендовал это делать: для человека без опыта это самый простой способ просто избавиться от собственных денег.

Подобным людям лучше всего посоветовать популярную стратегию под названием «купи и держи». Наилучшим способом в этом случае будет, например, сохранить данные вашего кошелька с биткойнами на бумажный носитель, просто записать их, спрятать в банковскую ячейку и оставить там на ближайшие год-два. Здесь очень важно, что это именно год-два, потому что сам по себе рынок криптовалюты очень волатилен, и это не идет ни в какое сравнение с уже существующими рынками. Например, на рынке торговли обычными валютами изменение курса доллара на один-два или доли процента — это уже достаточно серьезные события, а в случае с рынком криптовалют разница в курсах даже в пределах одного торгового дня может составлять десятки процентов. И если вы будете при всем этом следить за стоимостью ваших инвестиций, то можете потратить очень много нервов, потому что скакать это все может достаточно серьезно.

Сергей Медведев: То есть имеет смысл забыть об этом на год-два, и в течение этого времени с большой долей вероятности можно ожидать существенного роста?

Рынок криптовалюты очень волатилен

Денис Смирнов: Именно так. Ведь, несмотря на всю волатильность этого рынка, в долгосрочной перспективе биткойн и криптовалюты — это все-таки растущий сегмент.

Сергей Медведев: Это действительно будущее денег?

Денис Смирнов: Скорее всего.