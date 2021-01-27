Археология. Жизнь взаймы: как попадают в кредитную кабалу?

Каждый третий россиянин имеет непогашенный кредит, при этом большинство из них – семьи с детьми и матери-одиночки, малоимущие россияне. Как выживают должники и на кого рассчитывают? Какая в России долговая мораль? Помогает ли потребительское кредитование бороться с бедностью или лишь увеличивает ее?
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