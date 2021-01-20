В Подмосковье – массовое отравление школьников. Еду поставляла фирма, связанная с "поваром Путина"

Более 90 учеников и сотрудников двух школ подмосковного города Красноармейска обратились за медицинской помощью с жалобами на отравление, сообщает агентство "Интерфакс". Прокуратура Московской области начала проверку организации, которая поставляла в учебные заведения завтраки и обеды.
По данным издания "МБХ медиа", поставщиком питания в школы Красноармейска является компания "ПродФутСервис", которая связана с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В декабре 2020 года администрация подмосковного города заключила с "ПродФутСервисом" соответствующий договор до конца мая текущего года. Стоимость госконтракта – 14 миллионов рублей. Утверждается, что за эти деньги компания, связанная с Пригожиным, должна была поставить свыше 140 тысяч завтраков и 63 тысячи обедов.
Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет они заключили около шести тысяч госконтрактов на общую сумму почти 250 миллиардов рублей.
В прошлом году поставщики питания, связанные с Пригожиным, получили госконтракты на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, выиграв 809 тендеров.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.
- В октябре этого года "повара Путина" внесли в санкционный список власти Евросоюза, обвинив бизнесмена в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить "повару Путина" и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования ФБК задели честь и достоинство бизнесмена.
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