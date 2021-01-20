В Подмосковье – массовое отравление школьников. Еду поставляла фирма, связанная с "поваром Путина"

Более 90 учеников и сотрудников двух школ подмосковного города Красноармейска обратились за медицинской помощью с жалобами на отравление, сообщает агентство "Интерфакс". Прокуратура Московской области начала проверку организации, которая поставляла в учебные заведения завтраки и обеды.

По данным издания "МБХ медиа", поставщиком питания в школы Красноармейска является компания "ПродФутСервис", которая связана с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В декабре 2020 года администрация подмосковного города заключила с "ПродФутСервисом" соответствующий договор до конца мая текущего года. Стоимость госконтракта – 14 миллионов рублей. Утверждается, что за эти деньги компания, связанная с Пригожиным, должна была поставить свыше 140 тысяч завтраков и 63 тысячи обедов.

Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет они заключили около шести тысяч госконтрактов на общую сумму почти 250 миллиардов рублей.

В прошлом году поставщики питания, связанные с Пригожиным, получили госконтракты на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, выиграв 809 тендеров.