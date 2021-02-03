Археология. Война за детей: кто использует в политике несовершеннолетних?
Одной из главных тем массовых протестов стало обвинение оппозиции в том, что она использует детей. Так ли это? Каковы политические взгляды нового поколения? И кто на самом деле использует детей - оппозиция или власть?
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