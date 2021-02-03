Лицом к событию. Путин выбрал: сидеть на штыках?

Репрессии продолжаются. Насколько изменилась система власти? Выдержит ли она недовольство активного меньшинства на фоне углубляющегося экономического кризиса?Обсуждают политолог и историк Валерий Соловей, политический обозреватель Георгий Бовт, председатель организации «Комитет против пыток», член СПЧ при президенте РФ Игорь Каляпин. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31085892.html
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