Союз кинематографистов России "КиноСоюз" осудил уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и его соратников и требует его освобождения. Заявление профессионального сообщества опубликовано на сайте союза. "Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность – тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь", – говорится в обращении организации.

Его авторы подчёркивают, что несмотря на неполитический характер их профессиональной деятельности, не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране. "В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме – форме независимого документального расследования", – отмечают авторы.

Несколько десятков известных и именитых российских кинематографистов указывают на "огромный резонанс" фильмов Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

По словам кинематографистов, расследования "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина" увидели больше зрителей, чем любой отечественный блокбастер. Среди подписавших заявление - режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Борис Хлебников, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова и многие другие.

В интервью Радио Свобода режиссер Виталий Манский объяснил, почему он лично и его коллеги из "КиноСоюза" решили поддержать Алексея Навального:

Они пытаются бороться с той самой коррупцией, которая разъедает нашу страну

– Все мы являемся гражданами Российской Федерации, и нам совершенно небезразлично то, что происходит сегодня в России. Но в данном случае речь идет о заявлении профессионального союза – союза кинематографистов. Здесь связь очевидна – Алексей Навальный и его коллеги общаются с властью посредством документальных фильмов-расследований. Они снимают эти фильмы не первый год. Эти фильмы нацелены на создание в обществе определенных настроений – они пытаются бороться с той самой коррупцией, которая разъедает нашу страну, то есть языком кинематографа делают очень важную работу. Если бы мы были союзом пчеловодов или каким-нибудь другим союзом, совершенно очевидно, что мы бы не стали делать заявление от нашего союза. Но в данном случае связь очевидна, и поэтому мы посчитали необходимым выступить в поддержку Алексея Навального именно от "КиноСоюза" России. Мы требуем его освобождения, также косвенно мы приглашаем авторов фильмов, которые делаются командой Навального, стать членами "КиноСоюза", потому что они наши коллеги.

– Как вы думаете, почему российская власть так остро отреагировала на возвращение Алексея Навального в Россию и его очередной фильм-расследование?

Российская власть в растрерянности, она испугана, поэтому совершает ошибки

– Я думаю, что российская власть в растерянности, и поэтому совершает ошибки. Одна из главных задач нынешней власти – это самосохранение. Но ошибки власти – это очевидные вызовы для общества, потому что люди не слепы, люди все видят и все понимают. Навальный выступает за интересы общества. Поэтому власть здесь поступает абсолютно неадекватно. Но, с другой стороны, чем более неадекватно будет поступать власть, тем скорее, возможно, наступят ее последние дни, – говорит режиссер Виталий Манский.

О своей поддержке Алексея Навального говорит режиссер Андрей Прошкин, также подписавшийся под обращением "КиноСоюза":

Он делает фильмы, которые пользуются колоссальной популярностью и влиянием

– Это политик, блогер, но он делает фильмы, которые пользуются колоссальной популярностью и влиянием. Они реально влияют на нашу жизнь. С этой точки зрения мы решили, что Навальный занимается чем-то родственным нашей профессии. Поэтому мы думаем, что имеем право что-то сказать по этому поводу. Но главное, почему мы решили его поддержать – это ситуация, в которой оказался этот человек. Он был отравлен, долго и тяжело лечился, вдруг его обвиняют в неявке во ФСИН и сажают в тюрьму. Это все настолько прозрачно и отвратительно, что не реагировать на это просто стыдно.

– Что вы думаете об акциях в поддержку Навального? Нужно ли в них участвовать, не нужно?

Мы должны сказать: хватит вертеть законом, страной и человеческими судьбами

– Вы знаете, я думаю, тут каждый решает сам. Я не был, я был на съемках, и пойду ли в следующий раз, честно скажу, пока не знаю, в том числе из-за личных дел. Но конечно, какая-то реакция общества должна быть. Мы должны сказать: хватит настолько беззастенчиво вертеть законом, страной и человеческими судьбами. Мне кажется, сам по себе факт ареста Алексея Навального – свидетельство неадекватности власти, свидетельство того, что маски сброшены. Это абсолютно бандитский поступок. Его пытались заставить остаться в Германии, ему говорили об этом совершенно внятно. Когда он не послушался, его арестовали. Юридическая подоплека этого дела, на мой взгляд, совершенно смешна. Но по-человечески я вижу в этом абсолютную несправедливость и произвол, – рассказал режиссер Александр Прошкин.

Председатель "КиноСоюза" режиссер Алексей Попогребский уверен, что преследование и покушение на Алексея Навального напрямую связаны с его расследовательской деятельностью и создаваемыми им фильмами:

Мы требуем расследовать преступление и найти виновникорв покушения на его жизнь

– Мы не политическая организация, и мы можем говорить о том, что, на наш взгляд, относится к сфере нашей общей деятельности. Кинематограф всегда был одним из наиболее быстрых, актуальных, острых и популярных способов высказывания своей позиции. В том числе и гражданской позиции. Мы видим, что фильмы Алексея Навального и ФБК имеют гигантский резонанс. Они набирают десятки миллионов просмотров, что и не снилось российским блокбастерам. Мы считаем, что в 21-м веке это имеет не меньшее отношение к тому, что в целом называется экранным творчеством. Также мы видим, что за этот резонанс, который вызвали фильмы Навального, его и его группу травят. Была невероятно циничная попытка покушения на жизнь Алексея Навального. Мы, как граждане Российской Федерации, требуем расследовать это преступление и найти виновников покушения на его жизнь. Мы видим, как Алексея арестовали под надуманным предлогом, и ему грозит суд и длительное заключение. Мы видим, как арестовывают его коллег, которые работают над его фильмами. И мы не можем об этом не говорить, несмотря на то, что мы не политическая организация.

– С кинематографической точки зрения что вы можете сказать о фильме Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике? Он длится почти два часа, но смотрится очень легко...

Не выступить с этим текстом мы не могли

– Этот тот случай, когда яркая и мужественная гражданская позиция подкрепляется талантом находить востребованную, смотрибельную, интересную и эмоциональную форму донесения этой информации. И спорить о том, кинематограф это или нет, абсолютно неплодотворно. Время само расставит все на свои места. Что касается протестов после выхода фильма и ареста Навального – я не могу не радоваться тому, что наше общество не инертно. Радует, что это не ограничивается пределами Садового кольца, Москвы или крупнейших городов. Участвовать или не участвовать в протестах – это решение каждого конкретного человека, как и вопрос, принесет ли это какую-то пользу. Как и наше заявление – это просто буквы, это какой-то ограниченный резонанс, и поможет ли это Алексею и его коллегам или нет – это, конечно, предмет нашего внутреннего обсуждения и рефлексии. Но не выступить с этим текстом мы не могли, – рассказал Алексей Попогребский.



Фильм ФБК "Дворец для Путина", опубликованный в YouTube 19 января, к 27 января собрал более 94 миллионов просмотров.

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после покушения.

23 января в Москве и других городах России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более 3,7 тысячи человек. Новые акции протеста намечены на 31 января.