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Политика

"Маски сорваны": российские кинематографисты поддержали Алексея Навального

Союз кинематографистов России "КиноСоюз" осудил уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и его соратников и требует его освобождения. Заявление профессионального сообщества опубликовано на сайте союза. "Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность – тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь", – говорится в обращении организации.

Его авторы подчёркивают, что несмотря на неполитический характер их профессиональной деятельности, не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране. "В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме – форме независимого документального расследования", – отмечают авторы.
Несколько десятков известных и именитых российских кинематографистов указывают на "огромный резонанс" фильмов Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

По словам кинематографистов, расследования "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина" увидели больше зрителей, чем любой отечественный блокбастер. Среди подписавших заявление - режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Борис Хлебников, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова и многие другие.

В интервью Радио Свобода режиссер Виталий Манский объяснил, почему он лично и его коллеги из "КиноСоюза" решили поддержать Алексея Навального:

Они пытаются бороться с той самой коррупцией, которая разъедает нашу страну

– Все мы являемся гражданами Российской Федерации, и нам совершенно небезразлично то, что происходит сегодня в России. Но в данном случае речь идет о заявлении профессионального союза – союза кинематографистов. Здесь связь очевидна – Алексей Навальный и его коллеги общаются с властью посредством документальных фильмов-расследований. Они снимают эти фильмы не первый год. Эти фильмы нацелены на создание в обществе определенных настроений – они пытаются бороться с той самой коррупцией, которая разъедает нашу страну, то есть языком кинематографа делают очень важную работу. Если бы мы были союзом пчеловодов или каким-нибудь другим союзом, совершенно очевидно, что мы бы не стали делать заявление от нашего союза. Но в данном случае связь очевидна, и поэтому мы посчитали необходимым выступить в поддержку Алексея Навального именно от "КиноСоюза" России. Мы требуем его освобождения, также косвенно мы приглашаем авторов фильмов, которые делаются командой Навального, стать членами "КиноСоюза", потому что они наши коллеги.

Режиссер Виталий Манский
Режиссер Виталий Манский

Как вы думаете, почему российская власть так остро отреагировала на возвращение Алексея Навального в Россию и его очередной фильм-расследование?

Российская власть в растрерянности, она испугана, поэтому совершает ошибки

– Я думаю, что российская власть в растерянности, и поэтому совершает ошибки. Одна из главных задач нынешней власти – это самосохранение. Но ошибки власти – это очевидные вызовы для общества, потому что люди не слепы, люди все видят и все понимают. Навальный выступает за интересы общества. Поэтому власть здесь поступает абсолютно неадекватно. Но, с другой стороны, чем более неадекватно будет поступать власть, тем скорее, возможно, наступят ее последние дни, – говорит режиссер Виталий Манский.

Акция в поддержку Навального 23 января в Барнауле
Акция в поддержку Навального 23 января в Барнауле

О своей поддержке Алексея Навального говорит режиссер Андрей Прошкин, также подписавшийся под обращением "КиноСоюза":

Он делает фильмы, которые пользуются колоссальной популярностью и влиянием

– Это политик, блогер, но он делает фильмы, которые пользуются колоссальной популярностью и влиянием. Они реально влияют на нашу жизнь. С этой точки зрения мы решили, что Навальный занимается чем-то родственным нашей профессии. Поэтому мы думаем, что имеем право что-то сказать по этому поводу. Но главное, почему мы решили его поддержать – это ситуация, в которой оказался этот человек. Он был отравлен, долго и тяжело лечился, вдруг его обвиняют в неявке во ФСИН и сажают в тюрьму. Это все настолько прозрачно и отвратительно, что не реагировать на это просто стыдно.

Режиссер Андрей Прошкин
Режиссер Андрей Прошкин

Что вы думаете об акциях в поддержку Навального? Нужно ли в них участвовать, не нужно?

Мы должны сказать: хватит вертеть законом, страной и человеческими судьбами

– Вы знаете, я думаю, тут каждый решает сам. Я не был, я был на съемках, и пойду ли в следующий раз, честно скажу, пока не знаю, в том числе из-за личных дел. Но конечно, какая-то реакция общества должна быть. Мы должны сказать: хватит настолько беззастенчиво вертеть законом, страной и человеческими судьбами. Мне кажется, сам по себе факт ареста Алексея Навального – свидетельство неадекватности власти, свидетельство того, что маски сброшены. Это абсолютно бандитский поступок. Его пытались заставить остаться в Германии, ему говорили об этом совершенно внятно. Когда он не послушался, его арестовали. Юридическая подоплека этого дела, на мой взгляд, совершенно смешна. Но по-человечески я вижу в этом абсолютную несправедливость и произвол, – рассказал режиссер Александр Прошкин.

Акция в поддержку Навального в Праге
Акция в поддержку Навального в Праге

Председатель "КиноСоюза" режиссер Алексей Попогребский уверен, что преследование и покушение на Алексея Навального напрямую связаны с его расследовательской деятельностью и создаваемыми им фильмами:

Мы требуем расследовать преступление и найти виновникорв покушения на его жизнь

– Мы не политическая организация, и мы можем говорить о том, что, на наш взгляд, относится к сфере нашей общей деятельности. Кинематограф всегда был одним из наиболее быстрых, актуальных, острых и популярных способов высказывания своей позиции. В том числе и гражданской позиции. Мы видим, что фильмы Алексея Навального и ФБК имеют гигантский резонанс. Они набирают десятки миллионов просмотров, что и не снилось российским блокбастерам. Мы считаем, что в 21-м веке это имеет не меньшее отношение к тому, что в целом называется экранным творчеством. Также мы видим, что за этот резонанс, который вызвали фильмы Навального, его и его группу травят. Была невероятно циничная попытка покушения на жизнь Алексея Навального. Мы, как граждане Российской Федерации, требуем расследовать это преступление и найти виновников покушения на его жизнь. Мы видим, как Алексея арестовали под надуманным предлогом, и ему грозит суд и длительное заключение. Мы видим, как арестовывают его коллег, которые работают над его фильмами. И мы не можем об этом не говорить, несмотря на то, что мы не политическая организация.

Режиссер Алексей Попогребский
Режиссер Алексей Попогребский

С кинематографической точки зрения что вы можете сказать о фильме Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике? Он длится почти два часа, но смотрится очень легко...

Не выступить с этим текстом мы не могли

– Этот тот случай, когда яркая и мужественная гражданская позиция подкрепляется талантом находить востребованную, смотрибельную, интересную и эмоциональную форму донесения этой информации. И спорить о том, кинематограф это или нет, абсолютно неплодотворно. Время само расставит все на свои места. Что касается протестов после выхода фильма и ареста Навального – я не могу не радоваться тому, что наше общество не инертно. Радует, что это не ограничивается пределами Садового кольца, Москвы или крупнейших городов. Участвовать или не участвовать в протестах – это решение каждого конкретного человека, как и вопрос, принесет ли это какую-то пользу. Как и наше заявление – это просто буквы, это какой-то ограниченный резонанс, и поможет ли это Алексею и его коллегам или нет – это, конечно, предмет нашего внутреннего обсуждения и рефлексии. Но не выступить с этим текстом мы не могли, – рассказал Алексей Попогребский.


Фильм ФБК "Дворец для Путина", опубликованный в YouTube 19 января, к 27 января собрал более 94 миллионов просмотров.
Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после покушения.
23 января в Москве и других городах России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более 3,7 тысячи человек. Новые акции протеста намечены на 31 января.

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