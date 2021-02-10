Археология. Между протестом и соглашательством: моральные дилеммы жизни при диктатуре
Приговор Алексею Навальному и жестокий разгон митингов в последние недели подводит черту под мирным протестом. Россия превращается в диктатуру. Как изменилось общество в начала 2021 года? Какие перспективы протеста? И каковы теперь моральные дилеммы гражданина, живущего при тоталитарном режиме?
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