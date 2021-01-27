ФСБ объяснила появление бесполётной зоны над особняком под Геленджиком возросшей активностью иностранных разведок. Об этом спецслужба заявила в ответе на запрос редакции РБК. Ранее дом связали в СМИ с президентом России Владимиром Путиным, расследование Фонда борьбы коррупции об объекте посмотрели 95 миллионов раз.

Бесполётная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, — утверждается в ответе ФСБ. Как запрет на перелёты внутри страны помогает от иностранных разведывательных служб — в документе не уточняется. Запрета на прохождение лодок в районе мыса нет, настаивают в ведомстве. На самом деле ограничения полётов были введены ещё в 2011 году.

В Федеральной службе охраны газете заявили, что не охраняют объектов в районе приписываемого Путину особняка. В ФСО также добавили, что на указанной территории не вводилось каких-либо запретов и ограничений. Ранее Радио Свобода обнаружило, что компания, занимающаяся объектами спецсвязи для охраняемых спецслужбой лиц, работала на строительстве дома под Геленджиком.