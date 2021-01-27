Европейский регулятор снял запрет на полёты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности сняло действовавший почти два года запрет на полёты самолётов Boeing 737 MAX.

"Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолёты 737 MAX могут безопасно вернуться к полётам", - заявил главный исполнительный директор регулятора Патрик Ки.

В ноябре прошлого года вернуть самолёты серии MAX в эксплуатацию разрешило Федеральное управление гражданской авиации США.

Одновременно "Би-би-си" напоминает о недавнем заявлении одного из высокопоставленных менеджеров завода Boeing в Сиэтле, который предупредил, что процесс повторной сертификации самолёта происходит слишком быстро.

Полёты лайнеров модели MAX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года – сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы. При крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 пассажиров и членов экипажа.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. Корпорация позднее внесла изменения в работу этой системы. Летом прошлого года прошли летные испытания с модернизированным оборудованием.