Мособлсуд оставил Навального под стражей в СИЗО

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Химкинского городского суда о продлении срока задержания Алексея Навального на 30 суток.

В жалобе защита указывала, что о продлении срока задержании на 30 суток никто не просил, и суд вышел за рамки представления. Кроме того, еще на первом заседании в суд были представлены справки, подтверждающие, что оппозиционер уведомлял о своем лечении. Также, по мнению защиты, было нарушено равенство сторон, не была обеспечена гласность заседания, адвокатов не пускали в здание УВД и не разрешали им поговорить с Навальным. Адвокаты подчеркивают, что есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в изоляторе. Постановление Химкинского суда они считают незаконным и просят отменить его и отказать в удовлетворении представления ФСИН, ссылаясь на нормы Конвенции о защите прав человека.

"Судебное заседание по такому вопросу не могло быть назначено и не могло произойти ни в здании суда, ни в отделе полиции", – отмечал адвокат Вадим Кобзев.

При рассмотрении дела судьей Химкинского суда нормы о независимости судей и принципа разделения властей были нарушены, заявила в суде адвокат Ольга Михайлова: судебная власть продемонстрировала предпочтение МВД, проведя заседание именно на территории МВД, инициатора заключения Навального. Каким образом принималось решение о таком выездном заседании, неизвестно, постановления нет в материалах дела: "Я уж не говорю, что участники судебного разбирательства узнали о заседании за одну минуту – при этом суд их не уведомил, их уведомили полицейские".

"Скажите, ваша честь, вас не смущает, что мы по существу рассматриваем дело о замене условного срока на реальный? Мой статус здесь – стоит один офицер ФСИН, второй офицер ФСИН, и никто не понимает мой статус, потому что я задержанный. Что такое задержанный в СИЗО? Как можно задержать на месяц? Почему я не в ИВС, я в СИЗО? В документах, по которым меня задержали в аэропорту, написано черным по белому: "Мера пресечения отсутствует". Если отсутствует, почему самая частая фраза, которую я слышал, – "Руки держите за спиной"? Почему я здесь сижу? – заявил сам Навальный в суде. – У меня есть ответ, почему все делается таким образом: не просто беззаконие – это привычно в России – а демонстративное беззаконие, судьи – послушные рабы. Люди, которые обокрали нашу родину, хотят показать: самолет посадить в другом месте, перекрыть Шереметьево? Пожалуйста. Будем судить в отделе полиции? Запросто".