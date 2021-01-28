Мособлсуд оставил Навального под стражей в СИЗО

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Химкинского городского суда о продлении срока задержания Алексея Навального на 30 суток.
В жалобе защита указывала, что о продлении срока задержании на 30 суток никто не просил, и суд вышел за рамки представления. Кроме того, еще на первом заседании в суд были представлены справки, подтверждающие, что оппозиционер уведомлял о своем лечении. Также, по мнению защиты, было нарушено равенство сторон, не была обеспечена гласность заседания, адвокатов не пускали в здание УВД и не разрешали им поговорить с Навальным. Адвокаты подчеркивают, что есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в изоляторе. Постановление Химкинского суда они считают незаконным и просят отменить его и отказать в удовлетворении представления ФСИН, ссылаясь на нормы Конвенции о защите прав человека.
"Судебное заседание по такому вопросу не могло быть назначено и не могло произойти ни в здании суда, ни в отделе полиции", – отмечал адвокат Вадим Кобзев.
При рассмотрении дела судьей Химкинского суда нормы о независимости судей и принципа разделения властей были нарушены, заявила в суде адвокат Ольга Михайлова: судебная власть продемонстрировала предпочтение МВД, проведя заседание именно на территории МВД, инициатора заключения Навального. Каким образом принималось решение о таком выездном заседании, неизвестно, постановления нет в материалах дела: "Я уж не говорю, что участники судебного разбирательства узнали о заседании за одну минуту – при этом суд их не уведомил, их уведомили полицейские".
"Скажите, ваша честь, вас не смущает, что мы по существу рассматриваем дело о замене условного срока на реальный? Мой статус здесь – стоит один офицер ФСИН, второй офицер ФСИН, и никто не понимает мой статус, потому что я задержанный. Что такое задержанный в СИЗО? Как можно задержать на месяц? Почему я не в ИВС, я в СИЗО? В документах, по которым меня задержали в аэропорту, написано черным по белому: "Мера пресечения отсутствует". Если отсутствует, почему самая частая фраза, которую я слышал, – "Руки держите за спиной"? Почему я здесь сижу? – заявил сам Навальный в суде. – У меня есть ответ, почему все делается таким образом: не просто беззаконие – это привычно в России – а демонстративное беззаконие, судьи – послушные рабы. Люди, которые обокрали нашу родину, хотят показать: самолет посадить в другом месте, перекрыть Шереметьево? Пожалуйста. Будем судить в отделе полиции? Запросто".
- Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии, где лечился после отравления "Новичком". Задержали его по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушил правила испытательного срока по приговору по так называемому делу "Ив Роше". На следующий день суд в Химках отправил его в СИЗО на 30 суток. Адвокаты подали апелляцию.
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