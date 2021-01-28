Бизнесмен Шишкарев отрицает связь с "дворцом Путина"

Представитель компании "Дело" миллионера Сергея Шишкарева заявил Forbes, что бизнесмен не имеет отношения к "дворцу Путина" под Геленджиком. Источник издания, знакомый с предпринимателем, сказал, что Шишкарев "полюбил эти места задолго до того, как там возник этот комплекс, о котором все говорят, и даже до того, как распался СССР".

База отдыха под Геленджиком появилась у Новороссийского морского порта еще в 1960-е годы, рассказывает знакомый Шишкарева: "Сергей Шишкарев провел там все детство, его отец был главным диспетчером порта и регулярно имел возможность по путевкам вывозить семью туда на отдых". Шишкарев впервые побывал на базе порта в полугодовалом возрасте и считает ее "одним из его любимых мест на Земле", рассказывает собеседник Forbes.

Источник в группе "Дело" уточняет, что структуры Шишкарева приобрели базу отдыха у НМТП в 2002-2003 годах. Продажа базы отдыха проходила в рамках реализации непрофильной социальной инфраструктуры порта, уточняет знакомый Шишкарева. По его словам, сделка была "рыночной", но вспомнить ее размер собеседник не смог. Если верить собеседникам Forbes, то сделка произошла в тот момент, когда "Дело" было одним из совладельцев порта, среди которых были и структуры миллиардера Александра Пономаренко.

"Открытые медиа" сообщили 27 января, ссылаясь на данные Росреестра, что ООО "Дубрава", принадлежащее Шишкареву, владеет тремя земельными участками возле "дворца Путина". Первый участок, по сведениям издания, компания купила в 2007 году у агрофирмы "Дивноморская". В следующие годы она заключила еще несколько сделок, в том числе с компанией "Лазурная ягода", которая, по данным ФБК, подконтрольна Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину и владеет расположенными поблизости виноградниками. В 2020 году ООО "Дубрава" передала один участок ООО "Комплекс", которому, по информации ФБК, принадлежит дворец под Геленджиком.