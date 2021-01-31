Против дубинок и лжи. Николай Кавказский – о солидарности

Отравление Алексея Навального и его беззаконный арест, расследование ФБК "про дворец" дали и силы, и направление новым массовым протестам, гражданскому подъему в России. Правящая номенклатура окончательно сбросила с себя лохмотья закона. Она похожа на чудовище Франкенштейна: тухлое тело словно слеплено из бандитствующих энкавэдэшников времен Генриха Ягоды, Лаврентия Берии и Николая Ежова.



Попытка отравления Навального и удавшееся отравление "яблочника" Тимура Куашева шесть с половиной лет назад вполне перекликаются с организованными Иосифом Сталиным убийствами тех, кого он не хотел посадить, но хотел уничтожить – отравленного (как полагают историки, Берией) председателя совнаркома Абхазии Нестора Лакобы и задавленного грузовиком руководителя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса.



Я могу только приветствовать масштабные выступления протестующих с законными требованиями (эти выступления действительно бьют некоторые рекорды численности), и сам намерен в них участвовать, если представится возможность. При этом понимаю: тактика "выйти на площадь, получить дубинкой от "космонавта" и с чистой совестью вернуться домой" приносит пользу только нашей совести, но мало на что повлияет в политике.



Просыпаюсь утром, первым делом читаю в телеграме: "Меня задержали". Пишет моя подруга из Кирова, активистка "Яблока" Полина Кускова. Поговорил с Полиной, узнаю: её "приняли" прямо у подъезда трое полицейских. В отделе полиции, по словам Полины, было ещё с десяток граждан, задержанных за участие в акции 23 января. Каждый день появляются всё новые сведения об избиениях, обысках, изъятии телефонов, арестах. Карательные органы рапортуют о десятках возбужденных уголовных дел в разных городах. Валерий Евсин, Тимур Салихов – первые сидельцы по делу 23 января, которое может оказаться ещё жестче и масштабнее как "Болотного", так и "Московского" дел.

Протестная повестка должна быть не абстрактной, а затрагивать темы, которые волнуют самых разных людей

В политической дискуссии с обществом у власти нет других аргументов, кроме лжи, полицейской дубинки, Бутырки и Матросской Тишины. Ах да, ещё есть "Новичок". Гражданское общество должно противопоставить этому беспределу свою солидарность. Чтобы выходящие на площадь вели серьёзную политическую борьбу, им нужна гарантия того, что они не останутся один на один с системой. Для противостояния государственной репрессивной машине необходимо максимально поддерживать правозащитные организации: "ОВД-Инфо", "Мемориал" и другие, приоритетной деятельностью которых является защита прав задержанных и политзаключенных. Организаторам акций протеста следует озаботиться созданием фонда, который взял бы на себя в полном объеме заботу о десятках тех, кого бросают в тюрьмы по уголовным делам, занимался бы покупкой новой техники взамен изъятой на обысках и при задержаниях. При таких гарантиях страх будет во многом преодолён. В демонстрациях смогут принять участие не десятки тысяч человек, но много больше.



Политическая активность должна проникнуть в повседневную жизнь граждан: в семью, в дом, на работу и в учебу, даже в тренажёрные залы и бары. Другими словами, политика должна стать нашей повседневной жизнью. Этому будет способствовать альтернативная путинскому ультраконсерватизму система ценностей: уважение к человеку, культура равенства, понимание потребностей меньшинств. Жизнь не по лжи, наконец. Если политические движения, активистские группы, правозащитные организации, дворовые сообщества, рабочие коллективы, группы взаимопомощи, телеграм-чаты будут интегрированы друг с другом, будут переплетены, словно грибница, то солидарность перестанет быть словом без содержания.



Когда пришли задерживать муниципального депутата моего Басманного района Люсю Штейн, в многочисленной районной группе в фейсбуке появились возмущённые комменты: жители воспринимают Люсю как народную избранницу. Это хороший пример. Очень важно, чтобы протестная активность держалась не только на общем порыве, но и на личных взаимоотношениях: с соседями, коллегами, семьёй. Бороться за друга, за коллег, за своего депутата или соседа люди будут с большим энтузиазмом, чем за незнакомого политзэка.

Протестная повестка должна быть не абстрактной, а затрагивать темы, которые волнуют самых разных людей: всеобщая амнистия и закон о запрете домашнего насилия, увеличение доступности пособия по безработице и права животных. Вместо "умного голосования", сторонники которого призывают голосовать за всех подряд кандидатов не из "Единой России", надо, на мой взгляд, сосредоточить усилия на поддержке оппозиционных кандидатов и наблюдении за ставшим многодневной процедурой голосованием. Большое количество оппозиционных депутатов внесёт значительный вклад в успех движения протеста.



В идеале надо стремиться к подготовке всеобщей политической стачки, необходимым условием начала которой должно стать создание большого забастовочного фонда. И тогда появится шанс для освобождения Алексея Навального и других политзаключённых.

Николай Кавказский – московский политик, социал-демократ, член партии "Яблоко" и активист ЛевСД



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