Защита солдата Шамсутдинова подала апелляцию на приговор

Адвокат солдата срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года колонии по обвинению в убийстве восьми сослуживцев, подал апелляцию. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на юриста Равиля Тугушева.

Адвокат считает приговор слишком строгим и просит о его смягчении. Тугушев ознакомился с протоколами судебного заседания и аудиозаписями, после чего подал краткую апелляционную жалобу. Позже он намерен подать дополнительную апелляцию с пояснениями. Скорую апелляцию Тугушев объяснил тем, что срок для ее подачи истекает 31 января, в выходной день.

21 января Военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима. Ранее гособвинитель просил назначить 25 лет лишения свободы. Суд также частично удовлетворил моральный вред семьям пострадавших в общей сумме 9,8 миллиона рублей.

В декабре 2020 года Шамсутдинов выступил с последним словом в суде, раскаявшись в убийствах. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал подсудимый. Суд присяжных в Чите признал Шамсутдинова виновным в убийствах и покушении на убийство. При этом присяжные отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.