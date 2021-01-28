Защита солдата Шамсутдинова подала апелляцию на приговор

Адвокат солдата срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года колонии по обвинению в убийстве восьми сослуживцев, подал апелляцию. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на юриста Равиля Тугушева.
Адвокат считает приговор слишком строгим и просит о его смягчении. Тугушев ознакомился с протоколами судебного заседания и аудиозаписями, после чего подал краткую апелляционную жалобу. Позже он намерен подать дополнительную апелляцию с пояснениями. Скорую апелляцию Тугушев объяснил тем, что срок для ее подачи истекает 31 января, в выходной день.
21 января Военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима. Ранее гособвинитель просил назначить 25 лет лишения свободы. Суд также частично удовлетворил моральный вред семьям пострадавших в общей сумме 9,8 миллиона рублей.
В декабре 2020 года Шамсутдинов выступил с последним словом в суде, раскаявшись в убийствах. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал подсудимый. Суд присяжных в Чите признал Шамсутдинова виновным в убийствах и покушении на убийство. При этом присяжные отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.
- В октябре 2019 года в воинской части посёлка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием.
- В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым.
- В сентябре 2020 года дело Шамсудтинова об убийствах и покушении на убийство было передано в суд.
- Двое свидетелей подтвердили издевательства и побои в части в отношении Шамсутдинова. На суде также были представлены итоги осмотра видеозаписей из помещения, где стоял караул, и где Шамсутдинов вместе с другими срочниками "изучал различные документы". По словам стороны обвинения, "каких-либо конфликтов с другими военнослужащими, применения к ним насилия, в том числе к Шамсутдинову, со стороны кого-либо не установлено". На это Шамсутдинов ответил, что избивали его в помещениях, где нет камер видеонаблюдения.
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