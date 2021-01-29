Bloomberg: Российские власти обеспокоены протестами

Российские власти обеспокоены масштабами протестных акций в поддержку Алексея Навального и ищут способы снизить уровень общественного недовольства. Об этом рассказали Bloomberg три близких к Кремлю источника.
По словам собеседников агентства, социальное напряжение в российском обществе "растет на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом". Кроме того, акции протеста "усилили напряженность" в политической элите России. Один из источников заявил, что власти должны принимать меры, чтобы снизить уровень социальной напряженности. Другой чиновник считает, что жесткая линия поведения лишь усилит недовольство и повысит популярность Навального. Заказанные властями социологические исследования показывают, что поддержка оппозиционера растет, особенно среди молодых людей, сказал агентству знакомый с этими данными источник.
По словам руководителя региональных исследований Московского Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, массовые задержания сторонников Навального "отражают обеспокоенность" относительно того, что протесты стали намного более масштабными.
Ранее газета The Financial Times сообщила, что внимание общественности к расследованию ФБК о "дворце Путина" вызвало "обеспокоенность в Кремле" и изменило подход власти к Навальному. В частности, власти перестали игнорировать расследования ФБК. Фильм о президенте прокомментировали на федеральных каналах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его "чушью" и "компиляцией". А сам президент, выступая перед студентами, заявил, что дворец никогда не был на него оформлен и не принадлежал его близким родственникам.
- 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы российских городов вышли около 250 тысяч человек. Почти четыре тысячи демонстрантов были задержаны, из них почти полторы тысячи – в Москве. Следственный комитет России возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста.
- Близкие к Кремлю источники Reuters считают, что акции протеста в поддержку Навального, вероятно, не помогут освободить его из-под стражи. Один из них не исключил, что политик может остаться в заключении, пока не пройдут запланированные на сентябрь выборы в Госдуму.
- Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5 процентов. На этом фоне численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, за девять месяцев достигла 19,6 миллионов, что составляет более 13 процентов от всего населения страны.
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