Bloomberg: Российские власти обеспокоены протестами

Российские власти обеспокоены масштабами протестных акций в поддержку Алексея Навального и ищут способы снизить уровень общественного недовольства. Об этом рассказали Bloomberg три близких к Кремлю источника.

По словам собеседников агентства, социальное напряжение в российском обществе "растет на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом". Кроме того, акции протеста "усилили напряженность" в политической элите России. Один из источников заявил, что власти должны принимать меры, чтобы снизить уровень социальной напряженности. Другой чиновник считает, что жесткая линия поведения лишь усилит недовольство и повысит популярность Навального. Заказанные властями социологические исследования показывают, что поддержка оппозиционера растет, особенно среди молодых людей, сказал агентству знакомый с этими данными источник.

По словам руководителя региональных исследований Московского Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, массовые задержания сторонников Навального "отражают обеспокоенность" относительно того, что протесты стали намного более масштабными.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что внимание общественности к расследованию ФБК о "дворце Путина" вызвало "обеспокоенность в Кремле" и изменило подход власти к Навальному. В частности, власти перестали игнорировать расследования ФБК. Фильм о президенте прокомментировали на федеральных каналах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его "чушью" и "компиляцией". А сам президент, выступая перед студентами, заявил, что дворец никогда не был на него оформлен и не принадлежал его близким родственникам.