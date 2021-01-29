ФОМ: уровень доверия Путину опустился до 53 процентов

Уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до минимума за последний год и составляет 53 процента. Это следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

О недоверии Путину заявили 35 процентов респондентов — это повторение максимального годового значения, зафиксированного в марте 2020 года. Ещё 12 процентов затруднились ответить на вопрос: "Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?".

Опрос проводился 22-24 января среди трех тысяч человек. Согласно предыдущим опросам ФОМ, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55 процентов.

Опрос также показал, что 60 процентов россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26 процентов — отрицательно.

Согласно опросу "Левада-центра", в январе прошлого года о доверии президенту Путину заявили чуть более трети россиян (35 процентов).

А по результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия россиян Владимиру Путину в марте прошлого года упал до минимума за 14 лет. Тогда о доверии президенту заявили 28 процентов участников опроса, такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.

После этого ВЦИОМ изменил методику и стал задавать закрытый вопрос – о том, доверяет респондент конкретно Владимиру Путину или нет. Однако и такая формулировка вопроса показала снижение доверия к президенту – с 74 процентов в январе 2020 года до 67 процентов в марте.