Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начал измерять рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину по новой методике.

ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам "закрытым вопросом", который предполагает конкретные имена и фамилии. В этом формате о доверии Владимиру Путину заявили более 72 процентов опрошенных.



Опубликованные ВЦИОМ на прошлой неделе результаты опроса по прежней методике — открытый вопрос — без указания конкретных политиков — показали снижение доверия Путину до минимума за 13 лет — 31,7 процента. При этом 65,8 процентов респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

Расхождение в цифрах вызвало недовольство в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил социологов объяснить ситуацию, " как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг".

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, комментируя результаты опроса, сначала заявил, что причина низкого рейтинга Путина связана с тем, что население не верит в улучшение уровня жизни. Однако позже он написал, что падает не доверие к президенту, а частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне, – что он и подтвердил в интервью "Коммерсантъ FM".

После этого ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии политикам закрытым вопросом.

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков в комментарии РБК отметил, что закрытый вопрос комфортнее для власти благодаря более высоким показателям доверия президенту. При жёстком выборе"да/нет" респонденты более склонны к социально одобряемым ответам, полагает социолог.