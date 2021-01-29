Арестованы двое обвиняемых по делу о насилии на протестах в Москве

Суд в Москве санкционировал арест еще двоих обвиняемых в нападении на полицейских в ходе акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Под стражу на два месяца Пресненский суд отправил Ольгу Бендас и Валерия Евсина. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие. Бендас и Евсин обвиняются в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья.

Днём ранее таксисту Валерию Евсину назначили административный штраф в 15 тысяч рублей, обвинив в участии в митинге, создавшем помехи для работы объектов жизнеобеспечения.

Несанкционированные акции против ареста Алексея Навального прошли в субботу в десятках российских городов. На воскресенье, 31-е января, сторонники оппозиционного политика планируют новые выступления. Генпрокуратура в пятницу предупредила о недопустимости провокаций и насилия на предстоящих акциях, подчеркнув, что действия могут квалифицировать по уголовной статье о массовых беспорядках.

Также в пятницу Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций 30 и 31 января.

В день протестов по всей стране 23 января полиция задержала более 3700 человек. Административные аресты и штрафы получили свыше 100 задержанных. Возбуждено как минимум 21 уголовное дело, отмечает "Коммерсантъ".

Нескольких человек, включая брата Алексея Навального Олега и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, задержали после обысков по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил – в связи с протестами в минувшую субботу. 29 января суд в Москве избирает задержанным меры пресечения.