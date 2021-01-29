"Перешли к тактике террора". Соцсети о задержаниях и обысках

В преддверии очередной акции оппозиции набирают обороты репрессии по следам митингов в минувшую субботу. Задержаны Любовь Соболь, Олег Навальный, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Константин Янкаускас и активистка Анастасия Калистратова. Им вменяется нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК). У всех дома прошли обыски.

Павел Каныгин

Ночь длинных «санитарных» ножей.

Многие задаются вопросом, как можно использовать для политических репрессий такую неочевидную статью и тем более проводить по ней обыски.

Дмитрий Колезев

Благодаря ковиду административка о призывах к несанкционированным акциям превратилась в уголовку

В соцсетях шутят, что в офисе ФБК надеялись найти недоеденную летучую мышь. Но основания, видимо, более прозаичны. По логике следователей, сторонники Навального призывали выйти на митинги, несмотря на действующие коронавирусные ограничения; на митинги вышли люди; среди них были больные ковидом. Но виноваты не больные ковидом, которые пришли на митинг (да и насколько реальными они были?), а именно призывавшие к акции протеста. То есть чтобы доказать вину, надо доказать призывы, а чтобы доказать призывы, надо изъять компьютеры и телефоны, с которых эти призывы осуществлялись – логика примерно такая (как я себе ее представляю). Благодаря ковиду административка о призывах к несанкционированным акциям превратилась в уголовку, только и всего.

Рустем Адагамов

Вчера многие удивлялись тому, что вчерашние обыски у ребят из ФБК и других проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Редактор «Медиазоны» Дмитрий Ткачев напомнил в этой связи, что весной в эту статью внесли правки, рассмотрев их за один день. Теперь формулировка статьи подразумевает ответственность в т.ч. за нарушение правил, «СОЗДАВШЕЕ УГРОЗУ массового заболевания или отравления людей». И самая суровая санкция за такое нарушение уже не исправительные работы, а ДВА ГОДА колонии. Причем, чтобы посадить кого-то на два года, следствию не придется доказывать, что из-за его действий кто-то действительно заразился ковидом на митинге. Достаточно сослаться на потенциальную угрозу.

Александр Рыклин

Кремль, похоже, решил арестовать все 100 миллионов зрителей этого фильма

Тут есть, конечно, определенная недоработка. Потому что налицо очевидная нестыковка. С одной стороны ослабление карантинных мер ввиду улучшение показателей, а с другой уже вырисовывающиеся масштабы "ковидного" дела, в котором фигурирует почти сорок человек, а Олег Навальный и Любовь Соболь находятся в статусе подозреваемых и задержаны на 48 часов. Тут же налицо преступный сговор группы лиц (шайки) с целью резко снизить численность населения Российской Федерации посредством заражения граждан смертельной болезнью. Ну, а заодно – обрушить экономику России, инициировать массовые бунты и добиться низвержения легитимной власти. Понятно, что преступная группа, выявленная сотрудниками ФСБ, – простые исполнители. Зловещий план был, разумеется, разработан в ЦРУ.

В этой ситуации эпидемиологическая картина должна ухудшаться, а не улучшаться. Впрочем, возможен и такой поворот – сотрудники спецслужб, рискуя собственной жизнью, предотвратили новый всплеск...

Да, блин, я практически передовицу написал. Несите в офсетный цех!

Силовики тем временем соблюдением санитарных мер себя не утруждают, отмечают комментаторы.

Роман Попков

Представьте картину. Арестанта утром выводят из камеры, где шесть человек ютятся на пространстве размером чуть больше гроба, где туалет отгорожен занавеской или фанеркой. Выводят на сборное отделение. Там несколько десятков человек курят, харкают на дальняк, воздух хоть топор вешай, легкие словно наполнены горячим асфальтом. Потом выводят в автозак, где на лавках, в узких пеналах словно сельдь в банке расположены люди. Автозак едет в суд, трясется, духота, пот, у кого-то приступы кашля, но про коронавирус тут мало кто встревоженно подумает, в тюрьме есть эпидемии пострашнее. У арестанта его сосед по лавке хрипло спрашивает, дыша в ухо:

– Что за статья у тебя, братан?

– Двести тридцать шестая. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Под арестом находятся также сотрудник ФБК Георгий Албуров и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Адвокат Любови Соболь опубликовал в соцсетях фрагмент стенограммы допроса, из которого многие выяснили, что им тоже стоит приготовиться к визиту силовиков.

Виктор Шендерович

По-моему, готовое произведение для Театра.DOC

Алексей Беляков

Знаком ли вам Сорокин Владимир Георгиевич и его романы? Нет? Вы сейчас в одном из них.

Мария Бахарева

Знакомы ли Вам Ржавин Александр Алексеевич, Волков Леонид Михайлович, Навальный Алексей Анатольевич, Ярмыш Кира Александровна, Вырыпаев Иван Александрович, Нечесов Андрей Витальевич, Степанов Олег Олегович, Батуро Дмитрий, Лазарева Татьяна Юрьевна, Глуховский Дмитрий Алексеевич? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты служил в армии? Ты учился в техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? Ездил, а?

Марина Дмитревская

Это очень похоже на заготовки протоколов троек с заранее вписанными фамилиями японских шпионов для завтрашнего ареста.

Виталий Аверин

Вообще следователь должен быть благодарен Любови Соболь за то, что она воспользовалась 51-й статьей [прости, Господи] Конституции РФ.

Владимир Гецелевич

Как сказал Гарри Каспаров, мы пытаемся играть по правилам в шахматы, в то время как они играют против нас в Чапаева.

Андрей Мальгин

Троицкий-то как сюда попал? Через Интерпол будут брать? Вырыпаева тоже вроде из Польши придется выцарапывать?

Анна Монгайт

Фигурантам этого бредового списка опасных людей надо понимать, что завтра могут прийти и к ним

Мне кажется, фигурантам этого бредового списка опасных людей , где можно встретить и Дмитрия Глуховского, и Варвару Шмыкову, и Татьяну Лазареву, и Никиту Белоголовцева, и Ивана Вырыпаева, и Троянову, и Бортич, надо понимать, что завтра могут прийти и к ним. И тут бессмысленно задаваться вопросом, почему. Потому что кого-то надо было записать в чёрный список подозрительных и слишком активных, потому что могут. Вчера было 14 обысков. И это только за минувшие сутки. Очень неприятное чувство.

Татьяна Лазарева

Никогда не любила быть в списках, но попав в такой ощущаю гордость.

Еще раз повторю свою мысль. То, что я сделала – не политика. Политика, это когда те, кто управляет страной исправляют конституцию и придумывают законы в угоду себе, но за наш счёт. А то, что делают люди, выходя в протестах против этого – это не политика, а большая ответственность и взвешенное принятие решений. И я – такая, и все мои друзья такие. А вот принимающие решения за всю страну очень и очень далеки от этого. Они даже не могут открыто сказать, что будут преследовать всех этих людей за их поддержку Алексея Навального и возмущение его последним расследованием – нет, всем нам предъявлена статья УК РФ Статья 236 – Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

И вот это ужасно бесит, такая трусость и увиливание. И точно не добавляет уважения и доверия, уж простите.

P.S. Наспех проинструктированная на случай обыска 14-летняя Антонина немного заволновалась и в какой-то момент спросила: мам, а что будет?

Россия будет свободной, говорю. Не переживай.

В списке оказалось множество актеров театра и кино, накануне митинга поддержавших Навального в соцсетях. Кинорежиссер Роман Волобуев призвал вступиться за коллег.

Там помимо кучи незнакомых (или знакомых но, может, глубоко безразличных вам) фамилий – Саша Бортич и Варя Шмыкова, Ира Вилкова, Яна Троянова, Семён Трескунов, Иван Вырыпаев – ну, правда, прочтите сами. Им шьют вполне конкретную статью, по которой кроме прочего сажают на срок до двух лет.

Отбивайте хотя бы своих, прямо сейчас, потом будет поздно

У нас (точнее у вас) на удивление неплохо работает цеховая солидарность, и сейчас есть смысл включить её до того, как к Саше с Варей и остальным придут с обысками за то, что они записали сторис в инстаграме (а к ним придут, к остальным уже пришли, одной девушке из этого списка я со вторника радостно ношу передачи в спецприемник). Не молчите. Пикетируйте АП и прокуратуру, как делали во время истории с Устиновым, что-нибудь ещё придумайте, вы умеете.

Вы – привилегированная каста, вас не [бьют] дубинками, когда вы шумите, шума больше, чем когда шумят врачи или сантехники. Используйте это. Отбивайте хотя бы своих, прямо сейчас, потом будет поздно. Спасибо за внимание.

На допросы вызывают даже тех, кто на митинге не был – достаточно постов в соцсетях.

Арина Холина

Подруге пришла повестка. Она НЕ ходила на митинг. Ехала утром на машине в студию (она фотограф, Анна Рясенская), сняла пустую улицу, сказала что-то вроде: «Что-то у нас в Казани только полиция, народу нет». Позже выложила видео, где уже идет народ, но честно написала, что сама на митинг не пошла, но поддерживает. Не рьяно, и не конкретно Навального, а в целом, против всего плохого.

И вот ее вызывают в МВД. А у нее дед был репрессирован – за то, что не подписал ложный донос против «врагов народа». Не то чтобы у нее екнуло, но эхо донеслось.

Мягко намекнули, что все видят и слышат

Ее словами: «Типа выясняли не являюсь ли я координатором движения в Казани. И провели беседу! Писали на меня бумагу от Рождения до сегодняшнего дня!!!!! Дети, муж, все на свете! Короче на карандаш взяли. Все вежливо, без наездов, мягко намекнули, что все видят и слышат».

"Фильм Навального о дворце Путина только что преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. Тем временем Кремль, похоже, решил арестовать все 100 миллионов зрителей этого фильма", – написал в Твиттере Христо Грозев.

Многие надеялись, что суд, который 28 января рассматривал законность задержания Алексея Навального, выпустит его на свободу, однако этого не случилось: политик остался под арестом до 15 февраля. Более того, на его соратника Леонида Волкова завели уголовное дело за вовлечение подростков в протесты из-за постов в соцсетях.

Кирилл Шулика

Совершенно очевидно, что власть громит оппозицию, то есть ФБК Навального и его сторонников.

Сегодня опять судили Навального и прогнозы, что его отпустят до 2 февраля по крайней мере не оправдались. То есть понятно и решение 2 февраля. Это решение многогранное, так сказать, Россия решила пойти по сути создания осажденной крепости и игнорировать по сути требования зарубежных лидеров. Несмотря на угрозу "Северному потоку-2" и установлению связей с новыми властями в США. Это типичная лукашенизация режима. С таким же, естественно, отношением к несогласным внутри страны. Вот там с этим жить...

Доказательств уже сильно больше, чем Навальный в СИЗО. Сами смотрите:

– уголовное дело в отношении Леонида Волкова о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям.

– Следственный комитет продлил арест счетов сторонников политика Алексея Навального по делу об отмывании денег, причем, никто из владельцев счетов не имеет в деле процессуального статуса.

– дочь журналистики Ирина Славиной, которая сожгла себя, пришла полиция составлять протокол за участие в несанкционированной акции.

– помощник Навального Илья Пахомов арестован на 10 суток.

– Константин Котов арестован на пять суток.

– в Твери задержан за организацию акции Артем Важенков.

По данным ОВД-Инфо, в субботу на акциях в поддержку политика Алексея Навального задержали больше четырех тысяч человек. Вот такие цифры – 1 546 в Москве, 572 в Петербурге, 171 в Казани. Еще 100 человек задержали в Воронеже, 97 – в Новосибирске и 91 в Нижнем Новгороде.

МВД отчитывается, что суды в Москвы назначили административные аресты 110 участникам акции 23 января, всего было составлено 267 протоколов. Возбуждено семь уголовных дел за нападение на полицейских, также есть дело о повреждении машины и о перекрытии дорог.

Аббас Галлямов

Соболь арестована, на Волкова возбудили уголовное дело. Возможно, власти решили окончательно разгромить ФБК. Для них принципиально важно сейчас удержать ситуацию в преддверии думских выборов.

Даже будучи обезглавленным, протест не умрет

Выборы эти для режима – момент слабости, ведь по мере их приближения основная масса населения страны неизбежно будет политизироваться. Люди, которые вчера ещё за политикой не особо следили, начнут к ней присматриваться. Они ведь понимают, что им скоро предстоит определиться со своим отношением к происходящему. Нарастающий протест в этой ситуации – это катастрофа для властей. В условиях падающего уровня жизни и растущего запроса на перемены, человек и так склонен отказать властям в своей поддержке, а тут ещё эти протестующие, наглядно демонстрирующие недовольному, что он не один такой. Усиливающийся уличный протест чреват для властей электоральной катастрофой. Чтобы избежать ее, все средства хороши.

Небольшую передышку таким образом себе, конечно, купить можно, однако в долгосрочной перспективе это не поможет. Даже будучи обезглавленным, протест не умрет. Напомню, что в преддверии 1917 года вся верхушка тогдашней несистемной оппозиции либо по ссылкам моталась, либо в эмиграции находилась. Режим это не спасло.

Кирилл Рогов

Эффект репрессий определяется и достигается их количественными масштабами

В понедельник и вторник российские власти придерживались сдержанной линии в отношении субботнего протестного ралли: не делали грозных заявлений от СК, не возбуждали дела о массовых беспорядках. Но с вечера среды вдруг перешли к тактике террора в отношении активистов протеста. Террор – это не обязательно расстрелы. Террор – это когда насилие становится категориальным и когда эффект репрессий определяется и достигается их количественными масштабами.

Напрашивающееся объяснение состоит в том, что оперативные телефонные опросы понедельника – вторника показали высокую готовность выхода протестующих 31 января. Регионы воодушевлены массовостью субботних акций. Пар не вышел. И Кремль решил перейти к сценарию "психической атаки".

Не будем разглагольствовать на тему "народ не запугать". Еще как можно запугать. Но отступив на два шага, обдумаем, что произошло и происходит. Как развивается вирусная делегитимация Путина и его режима в рамках этого (пока) мини-кризиса.

Если посмотреть на антипутинскую волну в Тиктоке, то там различимы два основных мотива. Первый развивается в формате полемики с родителями: ты, мама, говоришь не ходить, а посмотри как ты корячишься и нищенски живешь, а у него один туалетный ершик как твоя годовая зарплата. Второй – фокус личных претензий к власти. И здесь, пожалуй, наиболее эмоциональным является отторжение лжи и фарисейства, исходящих от власти и непосредственно от "деда". Лжи и фарисейства, которые тем острее переживаются, что сопряжены с нарастанием бессмысленных запретов и произвола.

Две эти линии интересны в сравнении. Отношения с родителями выглядят полемичными, но совершенно не авторитарно-патерналистскими. Дети чувствуют себя умнее и втолковывают родителям, но между ними нет конфликта и какого-то фронтального клэша "отцов и детей". Отношения с "режимом" и "дедом", наоборот, характеризуются острым конфликтом с авторитарно-патерналистской моделью, которая от них исходит. (Это я анализирую тексты тиктоковой волны, у меня нет социологических данных.)

Интересно, что эта авторитарно-патерналистская модель вступает в противоречие не только с горизонтальным опытом сетевой социализации молодежи, но и с паттерном внутрисемейных отношений, где молодежь имеет в норме больше свободы и пользуются большим доверием или попустительством со стороны родителей, чем эта модель подразумевает.

В целом, эта волна характеризуется достаточно органичной лево-либеральной повесткой. И вряд ли можно было ждать иного, глядя на заплывшие нефтерублями рожи нынешней властной элиты. Но именно это придает этой повестке гораздо большую широту, нормативность и эмоциональность, чем если бы это был просто западно-демократический оппозиционный дискурс.

В общем, никакого "спасибо деду за победу", на что режим делал такую ставку. Дед для этих поколений – это человек возраста Владимира Путина, который либо "корячился" и ничего не скопил, либо нахапал, но в обоих случаях не располагает вполне ликвидным социальным капиталом, точно никого не победил кроме бывших владельцев его активов, но хочет "втирать и не пущать".

Леонид Волков

Друзья: получил тонну запросов от журналистов с просьбой прокомментировать мое новое уголовное дело. Делать этого не буду принципиально.

Путин отравил Навального "Новичком" и содержит отряд убийц, у которого руки в крови

Почему? Потому что мы имеем дело с характернейшим случаем навязыванием ложной повестки. Все знают: никакого "вовлечения несовершеннолетних" не было. Зачем СК возбуждает такое нарочито абсурдное дело? Разумеется: чтобы все переживали и говорили о нем.

Об этом деле, а не о том, что Путин отравил Навального "Новичком", и содержит отряд убийц, у которого руки в крови.

Об этом деле, а не о том, что Путин построил себе невероятных размеров дворец на Черном море, и теперь в бешенстве от того, что об этом узнало 100 млн человек.

Об этом деле, а не о том, что 23 января в России прошли мирные шествия в 177 городах, в которых приняли участия сотни тысяч смелых и прекрасных граждан.

Об этом деле, а не о том, что шествия состоятся вновь, несмотря на обыски и ночные допросы, несмотря на 4000 задержаний на прошлой неделе, несмотря на вранье и запугивание кремлевской пропаганды.

Каждый раз, обсуждая очередное высосанное из пальца уголовное дело, мы немножко помогаем убийцам и ворам в их работе – отвлекаясь от главного.