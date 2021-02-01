Опричники Путина. Андрей Мальгин - о парнях с дубинками

Видеорепортажи с московских (и не только московских) улиц 31 января до степени смешения напоминали недавние кадры из Минска. Абсолютно мирных людей волокли по асфальту, били дубинками по ногам, доводили электрошокерами до потери сознания, бессистемно выдергивали из толпы и бросали лицом в грязь. При этом прокремлевские СМИ в вечерних выпусках новостей наперебой фантазировали о нападениях агрессивно настроенных граждан на беззащитных омоновцев, подтверждая догадку, что Путин, подобно Лукашенко, превратился в президента силовиков. Больше никого. Именно их российские власти готовы защищать, а вовсе не избиваемых ими граждан. Для полноты картины не хватало только, чтобы, повесив на шею автомат, Владимир Владимирович, подобно Александру Григорьевичу, вышел к этим закованным в броню космонавтам и лично пообещал: "Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу".



Понятно, что они выполняли приказ, и в этот день приказ был именно таким: действовать пожёстче. Был бы приказ помягче, стали бы работать, наверное, помягче. Но всё-таки, наблюдая за этим "пожёстче", хотелось заглянуть за эти запотевшие забрала, посмотреть в их глаза. И, может, в этих глазах удалось бы прочитать их личное отношение к происходящему. Каждого из них.



Можно ли объяснить зверства этих нелепо одетых в футуристические костюмы молодых людей одной лишь пропагандой, которая съела их мозг? Их же наверняка накачивают перед каждой такой акцией. Одной даме из фейсбука рядовой "космонавт" на недоумённый вопрос: "Что ж вы делаете такое, зачем?" начал мямлить про то, что якобы начальство сказало, что демонстранты готовятся забросать их "коктейлями Молотова" и вообще убить. Но тут подоспело начальство и прервало интересный разговор. Однако это было бы слишком простое объяснение.



А может, дело во врожденном садизме, присущем этим человеческим существам? Ну то есть это те самые типы, кто получает удовольствие от унижения других людей, от безнаказанного причинения им боли? Вероятно, какая-то часть пошла туда ради этого. Но не все же! Жизненный путь у рядового силовика и его начальника может сильно различаться. По наблюдениям журналистов, задержаниями на Сухаревской площади 31 января командовал Сергей Кусюк, бывший командир полка особого назначения "Беркут" МВД Украины. Это, так сказать, каратель со стажем, у которого назад дороги нет. Но среди тех, кто бил москвичей, было немало и совсем молоденьких ребят, жизнь которых только начинается. Должны ли мы ставить знак равенства между всеми ними?



Пишут, что в Росгвардии 430.000 штыков, и это в полтора раза больше, чем численность всех сухопутных войск России. Это почти полмиллиона хорошо зарабатывающих, на полном государственном обеспечении мужчин, не ведущих никакой созидательной деятельности, не производящих национальный продукт. А сколько служит в ФСБ? В других силовых ведомствах (в России их – вы не поверите – 18)? Понятно, что без таможенников или пограничников нормальному государству не обойтись, но невооруженным глазом видно, что аппарат подавления в стране явно раздут. И при этом хорошо финансируется, материально-техническая база на высоком уровне. Всё это закрытые статьи бюджета, и нам остается только догадываться, какие реально средства идут на поддержание жизнедеятельности карательных органов.

Рецепт для удержания власти прост: в любых обстоятельствах, при любых кризисах держать силовиков на жирном довольствии

Мне кажется, материальная сторона дела, если мы хотим понять их мотивы, на первом месте, и уж потом идут идеологическая и психологическая обработка. Люди элементарно дорожат своим хлебным местом. В Росгвардию большой конкурс, контракт подписывают не с каждым желающим. Представляете, как счастлив этот парень (часто из глухой провинции, из не очень благополучной семьи), получив фантастическое по его меркам денежное довольствие. И он же видит, что, продвигаясь по службе, может рассчитывать и на льготную ипотеку, и на нормальную медицину, и, наконец, на более чем приличную пенсию уже в 40-45 лет. Это же рай!



Рецепт для удержания власти у диктаторов типа Лукашенко или Путина прост: в любых обстоятельствах, при любых кризисах держать силовиков на жирном довольствии. По мнению диктаторов, при первых признаках неустойчивости власти достаточно лишь увеличить численность силовиков и повысить им оклады – и всё само собой наладится. Выборы можно превратить в фарс или совсем отменить, можно ввергнуть население в бедность и лишить его надежды, но если у тебя есть сытые и довольные жизнью каратели, тебе ничего не угрожает.



И вот тут диктаторы, я очень надеюсь, ошибаются.



Знаете, сколько просуществовала на Руси опричнина? Всего 20 лет. Личное террористическое войско Ивана Грозного за этот период разложилось и потеряло эффективность. Причиной тому была полная безнаказанность и, как мы бы сейчас сказали, отрыв от реальности, записывание во враги государства тех, кто врагом вовсе не являлся, попрание законов и моральных норм. Историк Василий Ключевский сформулировал это так: "Современники поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства. Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла действительную".



Путь, который Путин выбрал для борьбы с оппозицией и усиления личной власти, на самом деле закаляет и укрепляет оппозицию, расширяет круг её сторонников, убеждает их в своей правоте. И этот путь на самом деле разрушает государство и подготавливает его крах.

Андрей Мальгин – журналист и блогер, живёт в Италии



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