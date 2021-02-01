Товары начали дорожать из-за проблем с морскими перевозками

Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце 2020 года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Об этом РБК рассказали участники рынка из нескольких отраслей.

По словам экспертов, рост тарифов особенно скажется на стоимости габаритной и тяжелой, но не очень дорогой продукции — например, товаров для сада и сезонных товаров. Совладелец сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент говорит, что закупочные цены уже выросли на 20%, однако пока компания старается сдерживать итоговую стоимость продукции для потребителя. Однако если ситуация затянется, ретейлер также будет вынужден увеличить цену товаров в магазинах.

По прогнозу гендиректора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома — может вырасти не менее чем на 10–15%.

Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов прогнозирует, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%.

По словам основателя Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна–лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%.

Сразу несколько участников рынка говорят, что к концу 2020 года стоимость морских перевозок выросла примерно до $9 тысяч с $1,5 тысяч за контейнер.

"Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60–70 штук, — приводит расчет глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин. — То есть рост стоимости перевозки с $1,5 тысяч до $9 тысяч означает плюс более $100 на каждый холодильник". Он отметил, что до недавнего времени производители субсидировали увеличение расходов в надежде, что это временное явление, а также использовали складские запасы на территории России. Но, поскольку высокий уровень цен на перевозку сохраняется, в ближайшее время он начнет отражаться на конечной стоимости товаров.

После окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. В конце года мировая экономика начала постепенно выходить из карантина, экспорт из Китая в США начал вновь расти, но из-за неготовности к этому морских перевозчиков выросла задержка отправлений судов.