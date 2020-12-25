"Совсем не частный вопрос". Блогеры о споре Чубайса и Ходорковского

Михаил Ходорковский побывал в телеэфире у украинского журналиста Дмитрия Гордона. Под конец первого часа беседы Ходорковский заявил, что в 1996 году группа влиятельных бизнесменов, в которую входил и он сам, заплатила Анатолию Чубайсу "то ли 2, то ли 3 миллиона" долларов, чтобы тот организовал им встречу с президентом. Рейтинг Ельцина тогда был низким, и власть в стране могли захватить силовики, которые пытались уговорить его отменить президентские выборы. Олигархи хотели убедить президента ни за что не соглашаться на этот сценарий и принять участие в выборах – именно в этом и должен был помочь Чубайс.

В ответ Анатолий Чубайс написал в фейсбуке пост, в котором обвинил Ходорковского во лжи и потребовал извинений.

Михаил Ходорковский обвинил меня во взятке. Хотя само слово «взятка» не употребляется, но весь его текст ясно описывает, что я запросил взятку за организацию встречи бизнесменов с Президентом Ельциным для того, чтобы убедить его в недопустимости переноса выборов и запрета КПРФ. Слова Ходорковского настолько ясны, что даже видавший виды интервьюер – Дмитрий Гордон, не удержавшись, восклицает – «Вот так все просто?!».

Придется расстроить обоих – нет, ребята, не так, вот просто все совсем не так.

Суть логики Ходорковского такова: Ельцин в марте 1996-го задумал перенести выборы и запретить КПРФ, бизнес понял, что это приведет к созданию в стране военной диктатуры и пришел к тому, кто может переубедить Ельцина, то есть, ко мне. На это «я» ответил (цитирую по Ходорковскому): «Это вам надо, а мне это не надо, у меня все хорошо. Вам надо – платите». «Сколько?» – спрашивает Гордон. «2 или 3 миллиона долларов, точно не помню – отвечает Ходорковский». «Ему?» – спрашивает изумленный Гордон. «Ему – спокойно добавляет Ходорковский. И заканчивает – заплатили и встреча состоялась».

Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете.

Борис Николаевич действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял такое решение и начал его реализовывать. Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996 тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения.

Доказать это очень просто, даже не опрашивая участников (хотя я уверен, что они легко это вспомнят и подтвердят).

Решение о вводе силовиков в Госдуму и её блокировке было принято вечером 16 марта и начало реализовываться рано утром 17 марта (по моей просьбе, Интерфакс нашел свои сообщения об этом – прилагаю). Против этого решения (по разным соображениям) боролись Черномырдин В.С., Куликов А.С., ваш покорный слуга и помощники Президента (Георгий Сатаров с коллегами). Я, благодаря Татьяне Борисовне, буквально прорвался на встречу с ним утром в воскресенье 17 марта, когда силовики уже вошли в Госдуму. Похоже, что мой разговор с ним оказался решающим. Вот что сам Борис Николаевич впоследствии написал в своей книге «Президентский марафон»: «До сих пор я благодарен судьбе, благодарен Анатолию Борисовичу за то, что в этот момент прозвучал другой голос – и мне, обладающему огромной властью и силой, стало стыдно перед теми, кто в меня верил...». («Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления...», стр.31 / Ельцин Борис Николаевич. – М. : АСТ, 2000. – http://www.yeltsincenter.ru/en/node/211.)

Теперь о встрече с бизнесменами. Она состоялась 19 марта, через два дня после отмены решения о блокировке Госдумы. Конечно же, ни в каком виде этот вопрос на встрече не обсуждался и не мог обсуждаться. Речь шла вообще не об этом. На встрече бизнес предложил Президенту свою поддержку, но прямо сказал о том, что вся его предвыборная кампания провалена и её надо делать заново. (В книгах «Все свободны: История о том, как в 1996 году в России закончились выборы» / Михаил Зыгарь. – М.: Альпина Паблишер, 2021. | «Эпоха Ельцина : Очерки политической истории» / Батурин Ю. М., Ильин А. Л., Кадацкий В. Ф., Костиков В. В., Краснов М. А.; Предисл. Салмин А. М. – М. : ВАГРИУС, 2001.)

Теперь про «два или три миллиона, точно не помню». Я, в отличие от вас, помню точно, тем более что не раз об этом уже рассказывал. Я потребовал от бизнеса, который собрался поддерживать кампанию Ельцина, включить в бюджет кампании 3 миллиона долларов на финансирование созданного мной её штаба, который назывался Центр защиты частной собственности. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены. Я сам был руководителем этого штаба и получал там заработную плату, с которой, естественно, уплатил все полагающиеся налоги. Никаких иных денег бизнеса ( ни от вас, ни от других бизнесменов) я не просил, не получал и получать не собирался.

Еще раз – не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании.

Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное совсем наивный, вопрос.

Михаил Борисович, а извиниться – слабо?

И Ходорковский "извинился":

Уважаемый Анатолий Борисович,

Вы предлагаете извиниться перед Вами? Без проблем – чем Вы хуже Кадырова?)

Но давайте уточним за что:

– За то, что Вы считаете, что 17 марта Вы справились с силовиками, а я помню после этого и разговор с Коржаковым в приемной в марте и «коробку из под ксерокса» в июне?.. Ну значит мы по-разному понимаем что значит «справиться», извините))

– За то, что я помню, как Вы на той самой встрече сами говорили Ельцину, что «Вас обманывают», имея ввиду силовиков, с которыми «справились»? Я так помню, извините…)

– Наконец за то, что Вы сочли, что я говорю о взятке Вам за поход к БН? Так это вовсе не следует из моих слов.

Но готов повторить более подробно: мы, российский бизнес, заплатили Вам лично (тогда безработному))), по Вашей просьбе 3 (я уточнил) миллиона долларов, за то, что Вы пойдете к Ельцину, убедите его создать новый избирательный штаб и будете в нем работать. Как я помню, это нам порекомендовал Юмашев, сказав, что только Вы сможете убедить Ельцина.

Эти деньги, насколько мне известно, Вы частично использовали на финансирование своего «Центра защиты частной собственности», созданного после выборов, а частично разделили с друзьями. Ну так это Ваше дело, как Вы использовали свои деньги. Деньги же на кампанию шли совершенно другие. И по размерам и по источникам)))

Но за то, что Вы мой рассказ про тот Ваш честный и публичный заработок восприняли, как рассказ о взятке – извините..)) К слову, с БН в то время мы все вместе и каждый в отдельности могли встретиться без Вас, так что…еще раз, извините))

Ну и наконец. Вы меня назвали лжецом. Что сильное выражение чувств, а Вы (как и я) толстокожий. Такое возможно если бы я сказал что-то ужасное.

Судя по фактам – ерунда, тем более о тех событиях и о трех миллионах я рассказываю не впервые. Более того, Вы даже давали пояснения Зыгарю.

Я сегодня говорил со своими и Вашим хорошими знакомыми – у нас печальное ощущение, что Вы играете на стороне Кремля, пытаясь помочь им отвлечь внимание от скандала с отравлением Навального. Здесь я Вам не помощник.

По следам этой перепалки в соцсетях развернулась дискуссия, в которой многие комментаторы заняли сторону Ходорковского или просто выступили против Чубайса.

Александр Осовцов

Какой-то пустой скандал устроил Чубайс. Михаил Ходорковский не произносил даже слово "взятка", более того, Чубайс в тот момент не был должностным лицом и, следовательно, само понятие "взятка" к нему было неприменимо. Я хорошо помню эту историю со слов одного из её участников, не Чубайса и не Ходорковского, и помню и про эти деньги, и про их восприятие теми, кто платил. В целом можно сказать, что они заплатили Чубайсу для расходов "на известные ему цели", чего Чубайс и сам не отрицает. Вероятно, МБХ прав, и Чубайс пытается смазать информационную картинку. Ну, а то, что он делает это в интересах Кремля, это естественно, Чубайс давно и вполне откровенно действует именно в интересах Кремля, он и работает порученцем Путина. Так что в данном случае Чубайс лукавит и нехитро разводит, а бывало, когда он и прямо лгал, чего, кстати, за МБХ я не замечал ни разу.

Альфред Кох

Никак не возьму в толк: в интервью Д. Гордону М. Ходорковский никак не пытался (даже завуалированно) дать понять публике, что большой бизнес весной 1996 года дал А.Чубайсу взятку.

Да он и не мог дать взятку А.Чубайсу при всем желании: для того, чтобы любой гонорар мог хоть отдаленно напоминать взятку необходимо как минимум иметь в наличии взяткополучателя-госслужащего.

А.Чубайс в тот момент таковым не был: в январе Ельцин отправил его во отставку со всех постов ("Во всем виноват Чубайс"). А.Чубайс был в то время частным лицом и именно в таком качестве встречался с бизнесменами, а потом – руководил штабом Ельцина.

Любые деньги полученные им в этот период в принципе не могли быть взяткой и, разумеется, ею не были. И никто этого не отрицает. Более того: М.Ходорковский назвал их "честно отработанными" деньгами и никаких претензий по их поводу к А.Чубайсу не имеет.

Почему же А.Чубайс обижается и говорит, что М.Ходорковский обвинил его во взятке? Ума не приложу... Как можно прийти к такому выводу? Ведь этот вывод ни из чего не вытекает! Это какой-то фрейдистский самооговор...

Возможно А.Чубайсу не понравилась трактовка М.Ходорковским того, за что, по мнению М.Ходорковского ему этот честно заработанный гонорар заплатили?

Но это уже вкусовщина. На этот вопрос мог бы ответить контракт, в котором были бы указаны задачи, стоящие перед А.Чубайсом за выполнение которых ему эти деньги платятся.

Но поскольку контракта почти наверняка уже нет, а возможно и не было вообще (?), то тут уж, как говориться – "слово против слова": один считает, что он платил за одно, а другой считает, что он получил за другое.

Тем более, что прошло уже почти четверть века с того времени и у многих участников картина событий могла, по вполне понятным причинам, деформироваться.

Поэтому, в связи со всем вышесказанным, тут нет места для обиды, как мне кажется.

П.С. От себя добавлю, что в значительной мере вся работа этого штаба проходила на моих глазах и могу сказать, что Чубайс работал как вол и его вклад в победу Ельцина трудно переоценить. И, на мой взгляд, он был достоин за эту выдающуюся работу не 3, а 33 миллионов долларов.

Как-то так. У меня все по этому вопросу.

Претензии к слову "взятка" всплывают в комментариях часто.

Многим кажется, что Михаил Ходорковский неточно помнит тогдашние события.

Герман Клименко

Не думаю что МБХ сознательно врет. Визуально он вполне искренен. 'Врет как свидетель' – наиболее точно описывает его взгляд на прошлое. В голове у каждого из нас есть образы наших друзей/знакомых/партнеров/женщин и события где они были участниками. Все это достаточно причудливо оформлено в виде многомерной mindmaps и распределено по timeline. Видимо МБХ находится все еще 'там', и постоянно перебирая события и людей как четки пытается выстроить другую итоговую ветвь событий. Более комплиментарную к его целям. И в той реальности где сейчас он находится (у каждого из нас тоже своя реальность и правда, но вопрос как далеко по жизненным показаниям 'уехала' точка сборки) все так и есть как он рассказывает Гордону.

Я иногда встречаюсь с коллегами по 90-м и за рюмкой вспоминаем как оно тогда было. С каждым годом все больше подробностей и больше расхождений. К счастью разногласия наши пока непринципиальны и скорее забавны чем обидны.

Михаил Фишман

Как это часто бывает с событиями давно минувших дней, они сливаются в памяти. Сами по себе сведения о $3 млн не новость. Например, Хоффман – со ссылкой на самого Чубайса – пишет про беспроцентный кредит в $5 млн для специально созданного фонда под работу аналитической группы. Эти деньги были вложены в ГКО, и с прибыли платились зарплаты, а сам Чубайс потом заплатил налоги с заработанных им $300000. (При этом, ссылаясь на прессу, Хоффман упоминает и пятилетний беспроцентный кредит примерно в $3 млн от Смоленского, который, как он считает, мог быть частью того пятимиллионного кредита.) Это были деньги на организацию аналитического штаба, на кампанию, а не на организацию встречи с Ельциным, а такой вывод можно сделать из того, что говорит Михаил Борисович. (Я не вижу тут злого умысла, скорее, неудачную формулировку.) При этом и Чубайс, и МБХ сливают в одно историю с разгоном Думы и историческую встречу бизнеса с Ельциным, на которой Чубайс и Гусинский (в основном) убеждали Ельцина, что ситуация очень тяжелая и штаб Сосковца проваливает кампанию. Про отмену выборов на ней речь не шла. Эта встреча была не 19 марта, а сразу после Давоса, в конце февраля, в крайнем случае в самом начале марта. Тогда же была создана аналитическая группа. Но в полную силу она действительно заработала с 20 марта, когда Ельцин похоронил идею отмены выборов.

Ходорковскому припоминают, что в свое время Чубайс выступал в его защиту.

Евгения Альбац

Интервью потрясающее. МБХ был в ударе, ему хотелось говорить. Пассаж про Чубайса – не аккуратный. Тем более, что когда МБХ посадили, Чубайс публично его защищал.

У Чубайса тоже есть своя группа поддержки.

Петр Кашулин

Анатолий Чубайс одним из первых решительно осудил спецзахват МБХ в передаче Николая Карловича Сванидзе "Зеркало" в том числе. Как не стыдно, Михаил! Неужели проснулись спящие комсомольские гены? Лег под молодого национал-социалистического повесу у нас и под социалистического ветерана – сонного Джо в Америке. Уважение и глубокая признательность Анатолию Борисовичу за безупречную гражданскую позицию, за огромный и уникальный вклад в нашу Победу-1996, в демократические преобразования страны и за формирование рыночной экономики.

Подозрения, что Чубайс мог брать взятки, решительно отмел Леонид Гозман.

Чубайса вновь обвиняют. На этот раз в том, что он вымогал и получил взятку – потребовал в 1996 году какие-то безумные деньги за организацию встречи крупного бизнеса с президентом Ельциным.

Я проработал с Чубайсом в ежедневном режиме более двадцати лет. В последние годы в силу ряда обстоятельств мы уже не работаем вместе. Но двадцать лет интенсивного общения – достаточный срок, чтобы узнать человека. И поэтому я имею право утверждать – он не брал взятки. Ни тогда, ни когда-либо еще. Никогда не брал!

Да, вокруг было много грязи – многие брали. А он нет, что-то у него внутри не так устроено. Это как с аллергией – многих кусают осы и ничего, а кто-то умирает от этого за несколько минут – аллергический шок. Или цветение – всем в удовольствие, а вот этот, конкретный, начинает задыхаться. Вот так у Чубайса с коррупцией – он не смог бы взять, даже если бы эти деньги были ему нужны для спасения жизни – своей или близкого человека.

Вы можете относиться к нему, как угодно. Считать, что он неправильно провел приватизацию или реформу энергетики, осуждать его политическую позицию или, просто, испытывать неприязнь к нему. Но знайте – к его рукам не прилипло ни копейки. Я знаю, что говорю.

За это досталось и самому Гозману.

Григорий Нехорошев

Леонид Гозман по поводу скандала с обвинениями в коррупции его шефа Чубайса клянется и божится, что такого не могло быть, ибо Анатолий Борисович хоть и не святой, но взяток не может брать по определению: это противоречит его внутренней сущности.

Может быть.

Но я не верю Гозману.

После того, как шеф его Чубайс дал в 2006 году деньги Александру Проханову на написание книжки "Симфония Пятой империи".

На презентации этой книжки г-н Гозман мирно поедал бутерброды в компании с Жириновским, помощником его Алексеем Митрофановым, журналистами Михаилом Леонтьевым и Андреем Добровым, известным советником Путина по казачеству, генералом Геннадием Трошевым, художественным академиком Ильёй Глазуновым, лидером Революционного Коммунистического союза молодежи Павлом Былевским, и другими достойными лицами, которые и самого Чубайса, и его помощника иначе как врагами народа, достойными только уничтожения, никогда не называли. Причем, они это делали открыто даже и на самой презентации, то есть конкретно на деньги Чубайса! С удовольствием выпивавший там художник газеты "Завтра" Геннадий Животов как раз прославился своими карикатурами, на которых похожие на Гозмана и Чубайса персонажи с огромными носами и в ермолках, в окружении неких кровожадных насекомых растаскивают куски распадающегося СССР.

Но дело не в этом: каждый волен давать деньги на книжки про Империи и широко их обмывать отборной водкой с кем угодно. Всё зависит от вкусов и наличия или отсутствия чувства брезгливости.

Но вот когда однажды Гозмана упрекнули за участие в этом сабантуе, он стал суетливо утверждать, что ни в чем таком он не участвовал!

Ну а когда ему показали фотографии, которые публикую ниже, он заявил, что он там просто присутствовал, но участия не принимал!

Другие припоминают Ходорковскому грехи прошлого и отмечают, что история с миллионами для Чубайса выставляет с неприглядной стороны и его самого.

Кирилл Шулика

Вот я говорил уже о том, что Чубайс политик и полемист. Наезды Ходорковского в стиле городского сумасшедшего, наверное, никто, кроме Чубайса, не заметил бы, ну или не стал бы отвечать, ибо Михаил Борисович действительно стал странным и скоро начнет напоминать профессора Соловья. Но Чубайс ответил. С цитатами на источники, замечу. И без оскорблений и неприятных моментов. А я бы вспомнил от злости, как Ходорковский скупал депутатов Госдумы, как его эмиссары были во всех фракциях и как они давали деньги за выгодные для бизнеса МБХ законы. История не менее интересная, чем те события марта 1996 года.

Темник

Несколько слов о коррупционном каминг-ауте Михаила Ходорковского.



По сути, в интервью Дмитрию Гордону МБХ по доброй воле и без чьего бы то ни было принуждения заявил, что давал взятки крупному государственному чиновнику. Безотносительно реальной фактологии, предшествовавшей президентским выборам 1996 года, мы имеем позицию одного из активных акторов той эпохи. Ныне он претендует на роль в «мессианской» антикоррупционной кампании российской оппозиции. Но, как теперь, можем убедиться, не может иметь необходимый моральный авторитет для такой позиции.



Со своей стороны, Чубайс, несмотря на праведный пафос, концептуально подтвердил обвинения Ходорковского в истерической реакции в своём Facebook. Тонкие детали и нюансы – ушли ли $3 млн исключительно в карман Анатолия Борисовича или пошли на организацию работы некоего штаба, сути событий не меняют.



Выборы «демократического» президента происходили с помощью «чёрной кассы» в обход прозрачных, легитимных процедур в интересах конкретных бизнес-структур.

Многие считают, что что ключевое в этой истории – вовсе не то, можно ли называть полученные Чубайсом деньги взяткой, а несостоявшийся силовой переворот, выборы Ельцина и то, что последовало за ними.

Григорий Белонучкин

Вот Чубайс рассказывает о попытке переворота в марте 1996. По его версии, сорвали ее не только Куликов с Тумановым, но и он, Чубайс, с Черномырдиным, каждый из своих соображений.

Михаил Шевелев

Пока ничья. Чубайс пишет «по сути» через дефис. Ходорковский в частной переписке адресуется к собеседнику на вы с заглавной. Мужество, с которым оба молчат о сути событий девяносто шестого, вызывает одинаковое уважение.

Максим Кантор

Рождественская история

Именно в Рождество в сетях гуляет переписка Чубайса с Ходорковским. И это неслучайно.

Речь идет о том, что Чубайс за 3 миллиона долларов взялся стать посредником между "бизнесом" и Ельциным и устроить так, чтобы президентство осталось за последним.

То есть, в этот момент была определена цена России.

В ходе переписки выясняют, была ли сумма 3 млн – взяткой или гонораром. Это и есть предмет обсуждения, а то, что Россия именно столько стоит, не обсуждается.

Вы спросите, при чем тут Рождество. В сущности, ни при чем. Речь, скорее, о знакомых Иисуса.

Всегда, в случае такого рода продаж,

цифра крутится вокруг 30.

И получатель – рыжий.



Счастливого Рождества!

Борис Вишневский

Читаю, что поспорили Чубайс и Ходорковский – насчет встречи Ельцина с олигархами в 1996 году, и 3 миллионов долларов, которые бизнес тогда дал на выборы, чтобы сохранить Ельцина у власти. Звучат обвинения во лжи и требования извинений...

По моему скромному мнению, говорить надо было бы совсем о другом. Не почему, сколько и кому тогда заплатили, – это, уж простите, сейчас если кого и интересует, так только участников процесса, – а что в результате было сделано.

А сделано было – вот что: фантастически нечестные выборы.

С нарушением всего, что только можно, в избирательном законодательстве, в пользу Ельцина. С включением на полную мощь административного ресурса. С превращением правительства и региональных администраций в штабы Ельцина. С превращением в отделы ельцинского штаба большинства федеральных СМИ, особенно – телевидения. С беззастенчивой и безнаказанной незаконной агитацией за Ельцина усилиями всей государственной административной и пропагандистской машины. С шельмованием Григория Явлинского – демократического кандидата, который мог составить Ельцину реальную конкуренцию, и потому не укладывался в концепцию сохранения власти. И при полном одобрении всего этого большей частью демократической общественности под лозунгом "цель оправдывает средства, главное – не допустить возврата коммунистов к власти".

Цель – сохранение у власти Ельцина, – была достигнута, а средства остались.

Именно этими средствами (конечно, усовершенствованными) не допускают смены власти в стране уже четверть века.

И не стоит забывать, что через три с небольшим года главным результатом достижения указанной цели сохранения Ельцина станет операция "преемник" и приход Путина.

При дружной поддержке практически тех же, кто в 1996-м призывал "голосовать сердцем".

Вот об этом бы поспорили Анатолий и Михаил Борисовичи – интересно было бы почитать. А не про 3 миллиона долларов...

Весьма буквально расшифровывает спор бывших олигархов ​Сергей Марков:

Ходорковский обвинил Чубайса, что тот вымогал в 1996 году взятку в 3 млн долларов у бизнеса за организацию встречи олигархов с президентом Ельциным. Чубайс обвинил Ходорковского во лжи и заявил, что 3 млн открыто требовались на работу избирательного штаба Ельцина во главе с Чубайсом. Вам кажется, что оба Чубайс и Ходорковский воры и безумцы? Нашли о чем спорить? О 1996 году и Ельцине? Увы вам...

Оба, и Чубайс и Ходорковский очень умные люди и фактически спорят не о 1996 годе, а о 2021 годе. И не о Ельцине, а о Путине. Этот спор Ходорковского и Чубайса отражает острые дискуссии системных либералов и антисистемных либеральных противников Путина.

Ходорковский от имени несистемной оппозиции обращается к системным либералам с требованием уйти от Путина в следующем 2021 году. Потому что все, решение о штурме точно будет после избрания Байдена. А Чубайс от имени системных прозападных либералов отвечает, что не верит Ходорковскому. Что Ходорковский и другие внесистемные все время привирают. Что те сами, по собственной глупости потеряли позиции в системе российской власти и в России. А Чубайс и его друзья системные либералы, повторять ошибку Ходорковского не будут. И останутся пока в российской власти и будут пока работать на Путина, потому что Путин это реальная власть в России. Но наблюдать за спором Чубайса и Ходорковского это огромное удовольствие для миллионов людей. И для нескольких тысяч участников реальных процессов.

С другой стороны политических баррикад эту дискуссию оценивает бывший единомышленник Чубайса Леонид Невзлин:

О «бедном» Чубайсе замолвите слово

Не в Чубайсе дело. Но он сам открыл рот. Анатолий Борисович, это совсем не частный вопрос между вами и МБХ. Это вопрос отношений между вами, кто привел Путина к власти и продолжает служить ему верой и правдой, все понимая о преступной сути режима, и нами, кто не изменял своим убеждениям, кто понес огромный ущерб от режима – кого-то убили, кто-то сел в тюрьму, кто-то был вынужден уехать, кого-то пыталась отравить ФСБ. Чубайс все забыл, потому что на судьбы людей ему привычно наплевать.

Есть либералы, а есть – системные либералы. Либералам в путинской России места нет. Режим за двадцать лет переродился в мафию. Любой умный человек не может этого не понимать. А вы же, Анатолий Борисович, наверняка считаете себя умным? Системные либералы, вы давно уже служите не управляемой демократии, даже не диктатуре, вы – прислуга диктатуры мафиозной. Когда-то вы были на уровне партнеров власти, внесли свой вклад в приход Путина, теперь – прислуга. С официальной должностью. Спецпредставитель Путина. Должность надо отрабатывать? Свершения Чубайса на новом месте – выстрелить из пушки, обозвать Навального, выступить против Ходорковского. Были деньги? Были. Переданы Вам? Вам. Если Вы восприняли или вдруг стали сейчас воспринимать это как взятку – это на вашей совести. Из слов Ходорковского это не следует.

Мне казалось, у нас когда-то были общие идеалы и ценности – свободы, рынка, прав человека и частной собственности. Я своим убеждениям не изменял. Вы же, сислибы – обыкновенные предатели. За деньги, должности, комфорт – у каждого свое – предали все демократические убеждения, предали либеральные ценности. Ваше дело теперь выстраивать для Путина отношения с международными организациями? Я обещаю Вам дискредитацию на Западе. Хотя Ваша репутация там и так не лучше, чем та, которую Вы заслужили в России. Та репутация, которую не прикрыть лицемерием, та, которая отражает истину. Вы попытались провокацией втянуть моего друга МБХ в спор не по существу, а по форме, как привыкли. Это не его стиль, участвовать в ваших публичных разборках. А у меня давно есть желание начать разговор по существу – про роль вашу и ваших сислибов в печальной истории нашей страны.

Обсуждать нужно не прошлое, а настоящее и будущее, уверен Дмитрий Гудков:

Очень показательная дискуссия Михаила Ходорковского с Анатолием Чубайсом про 3 миллиона долларов на кампанию Ельцина в 96-м году.



Хочу добавить, что для моего поколения эта история сейчас не имеет значения: это спор для историков, примерно из области «кто выиграл Бородинскую битву». Кто бы ни выиграл – в итоге было еще 50 лет рабства в России.



Важно только одно: кто и с какой стороны баррикад стоит сейчас.



Кто борется с режимом, убивающим оптом и в розницу по всему миру. А кто этому режиму помогает и состоит на довольствии.



Вот и вся разница. А три миллиона и прочие былые заслуги оставим Институту археологии РАН.