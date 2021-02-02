Навальному, Соболь, Ярмыш и другим оппозиционерам предъявят обвинения по "коронавирусному" делу

В ближайшие дни Следственный комитет России предъявит официальные обвинения по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил семерым оппозиционерам: юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, пресс-атташе Алексея Навального Кире Ярмыш, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, младшему брату главы ФБК Олегу Навальному, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной и главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. Всех их вызвали в СК на 3 и 4 февраля, сообщают адвокаты обвиняемых.

Подозреваемыми по уголовному делу являются также муниципальный депутат Люся Штейн, которую во вторник задержали в Москве, муниципальный депутат Дмитрий Барановский и сотрудник ФБК Николай Ляскин.

Большинство из оппозиционеров находятся в данный момент под домашним арестом, Ляскину суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело о нарушении санитарных правил было заведено после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января более чем в ста российских городах. Ещё одно дело по этой же статье Следственный комитет возбудил после таких же акций 31 января.

По версии СК, обвиняемые призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Следствие утверждает, что, откликнувшись на призыв туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Статья Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.

В общей сложности на двух акциях в поддержку Навального правоохранительные органы задержали по всей России около десяти тысяч протестующих, а СК возбудил более сорока уголовных дел в разных регионах России. Участников протестов, кроме нарушения санитарных правил, обвиняют в применении насилия к полицейским, хулиганстве, умышленной порче имущества, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность и перекрытии дорог. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Алексея Навального.

Во вторник было возбуждено ещё одно уголовное дело о "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для их жизни" - на этот раз в Мурманске.